Com mais de 3.500 anos, o Feng Shui procura equilibrar a energia de uma pessoa, com foco na melhoria por meio de muitas técnicas.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, confira 2 novos rituais do Feng Shui para atrair dinheiro e abudância.

Use cores brilhantes para riqueza

As cores desempenham um papel importante no Feng Shui para atrair dinheiro em casa. Tons de verde, roxo e vermelho são comumente associados à prosperidade.

Você pode usar essas cores em elementos decorativos como almofadas, quadros, cortinas ou móveis para ativar a energia da abundância.

Dá até certo pintar uma das paredes da sua casa com esses tons, para você manter o equilíbrio energético.

Cuide da sua área de riqueza

De acordo com o mapa do Feng Shui Bagua, a área de riqueza está localizada no canto sudeste da sua casa. Fortalecer esta área é essencial para atrair dinheiro.

Coloque nesta área objetos e decorações que simbolizem riqueza, como moedas chinesas, símbolos de prosperidade ou até mesmo um cofrinho.

Você também pode fazer suas próprias tigelas de abundância e colocar quartzo e incenso.

