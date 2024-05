Quer um novo batom? Esta é a cor perfeita se quiser demonstrar elegância, segundo Carolina Herrera

Carolina Herrera, ao longo de cinco décadas, personifica a sofisticação e o estilo atemporal. Sua escolha contínua de um batom vermelho vai além de uma preferência estética; é um emblema de sua elegância distintiva e seu magnetismo inato. Desde os dias do Studio 54 até o presente, esse tom de batom faz parte de sua assinatura, uma manifestação de sua personalidade e uma inspiração para milhões de admiradores em todo o mundo.

O Red Carolina, como é conhecido, não é apenas um produto de maquiagem; é uma declaração de moda e estilo. Este icônico batom oferece até seis horas de cor intensa e uniforme, ao mesmo tempo em que hidrata e embeleza os lábios. Pertence à coleção Fabulous Kiss da marca, conhecida por sua durabilidade e acabamento acetinado que adiciona um toque de elegância a qualquer ocasião.

A história por trás do Red Carolina é uma jornada que abrange décadas de glamour e modernidade. Desde seus dias no Studio 54 até seu lugar na coleção de maquiagem da marca, este tom de batom é um elemento constante na vida de Herrera, adaptando-se aos padrões em constante mudança de beleza e estilo com graça e confiança.

O ‘Red’ é o batom recomendado pela designer de moda

A aplicação do Red Carolina é tão elegante quanto o próprio produto. Começando pelo lábio inferior e depois passando para o superior, seguido de uma leve fricção entre os lábios para distribuir uniformemente a cor. Um toque final com um pincel fino para definir o contorno dos lábios garante um acabamento impecável e sofisticado.

O Red Carolina é mais do que um batom; é um símbolo de elegância eterna e um tributo ao legado duradouro de Carolina Herrera, uma das designers mais influentes do nosso tempo.