Como conseguir se mostrar nas redes sociais e esquecer a vergonha

Cada vez há um número crescente de pessoas que buscam ser como os chamados influencers para ser reconhecidos e admirados nas redes sociais, mas para alcançar isso, é necessário ter confiança em si mesmo e saber falar com segurança para uma câmera.

A indústria relacionada com essas personalidades das redes sociais é milionária e prevê-se que o setor de marketing de influenciadores alcance os US$ 24 bilhões até o final de 2024, de acordo com números divulgados pelo conhecido site de estatísticas Statista.

"Lembre-se de que todos nós fomos iniciantes em algum momento e que provavelmente seus primeiros vídeos não serão os melhores, dê a si mesmo a permissão de fazer um trabalho ruim e ir melhorando." — Consuelo Zerené, mentora em Comunicação Eficaz

Mas começar nesse mundo não é fácil, pois ninguém te prepara para se apresentar diante de milhares ou talvez milhões de pessoas através de uma câmera em uma ou mais redes sociais, pois você tem que lidar com suas inseguranças e encontrar a melhor forma de se comunicar com seu possível público.

“Ainda me lembro o quanto me custou tomar a decisão de criar uma conta no Instagram. Nunca fui de usar redes sociais, mas quando comecei a ver que era um canal de vendas muito bom para meus amigos empreendedores, tomei a decisão. E agora vinha a parte mais difícil... me mostrar nessa rede”, revela Consuelo Zerené, mentora em Comunicação Efectiva, mais conhecida como Consu Comunica.

Consu destaca que no início costumava aparecer muito raramente, escolhendo os filtros que escondiam mais o rosto, até que agora se mostra todos os dias sem nenhum filtro na popular plataforma de redes sociais Instagram.

Em questões técnicas, Consu diz que você sempre deve ter uma luz frontal, o que é um assunto simples e que ajuda a melhorar qualquer vídeo. A melhor luz talvez seja a de um refletor LED; no entanto, a especialista acrescenta que essa luz também pode vir de uma lâmpada comum ou até mesmo de uma janela.

O Metro conversou com Consu Comunica sobre como se mostrar nas redes sociais com mais segurança.

US$24 bilhões

É previsto que atinja o setor de marketing de influenciadores em 2024.

Passos que a Consu Comunica seguiu para se mostrar nas redes sociais e esquecer a vergonha:

1.- Aceitei que não tenho a pele lisa, que há dias em que meu cabelo está mais frisado do que gostaria e que nem sempre estou em um lugar super bonito para gravar. Honestamente, já me gravei até de pijama, no início nunca teria feito isso, mas a verdade é que o mais importante é poder transmitir a mensagem que quero transmitir. Porque sei que é uma mensagem valiosa, que vai ajudar a pessoa que a ouvir. Em resumo, e citando uma das minhas incríveis alunas, “meu motor é maior que meu medo”.

2 -Entendi que quanto mais me gravar, mais confortável e segura vou me sentir. Não é o contrário, o “farei quando me sentir segura” é apenas uma desculpa para não fazer. E se você tem uma marca pessoal, mostrar-se é mais uma tarefa a ser feita em seu negócio. Se você não se mostra, como vão querer trabalhar com você? Por que iriam contratar um serviço de alguém que nem conhecem?

3.- Eu me certifico de sempre ter uma luz frontal, isso é algo super simples, mas que ajuda a melhorar qualquer vídeo. Se você não tem um anel de LED, essa luz pode ser uma janela ou uma lâmpada. O importante é que se você quer que seu rosto fique bem visível, deve sempre se gravar com a luz frontal, nunca contra a luz. E também sempre me certifico de olhar para a lente da câmera quando estou gravando, isso cria a ilusão de que estou olhando nos olhos da minha audiência.

5 perguntas a: Consuelo Zerené, mentora em Comunicação Eficaz

-Por que você acha que as pessoas sentem vergonha de se mostrar nas redes sociais?

No início, quando começamos a gravar, é normal que surjam muitas limitações do estilo: "não me vejo bem na câmera", "não gosto da minha voz", "quem vai se interessar pelo que estou dizendo" e por aí vai. Muitos pensamentos focados em o que os outros vão pensar.

Então, na minha opinião, mais do que vergonha, é medo. Medo de ser julgado, medo do que vão dizer, medo de fazer papel de ridículo... isso pode ser resumido como um medo inconsciente de ser rejeitado. Quando isso surge, é bom fazer perguntas como: Quem me incomoda ao me ver? Por que me incomoda que essa pessoa me veja? O que acontece se essa pessoa não gostar do que vê em mim?

Estas são perguntas que nos ajudam a acalmar a ansiedade e a perceber que, na maioria das vezes, somos mais capazes do que pensamos.

- Como podem começar a se livrar desse sentimento de vergonha?

Primeiramente, é importante ter em mente que tudo o que é novo para nós gera algum tipo de desconforto, é normal que no início sintamos vergonha de falar diante de uma câmera. E acredito que o passo mais difícil é sempre começar. Portanto, meu conselho seria, justamente, faça! Comece. No seu próprio ritmo, passo a passo, mas comece.

Você pode começar postando fotos, depois vídeos em que seu rosto não apareça, mas sua voz seja ouvida, e aos poucos gravar-se falando diretamente para a câmera. Faça isso de forma gradual.

Um bom exercício é pensar em uma pessoa em quem você confia e com quem pode ser você mesmo, e quando falar para a lente da câmera, imagine que está falando com essa pessoa.

- Qual é a primeira coisa que você recomendaria a alguém que quer fazer vídeos ou fotos nas redes sociais?

Que mais do que se concentrar na vergonha, se concentre em tudo o que pode oferecer de valor. Concentre-se em melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão assistindo ou ouvindo. E também pense no tipo de conteúdo que ele gostaria de ver, geralmente todos nós gostamos de receber conteúdo valioso, em vez de tentarem nos vender o tempo todo.

- O que não pode faltar para o influenciador em potencial?

Autenticidade acima de tudo. Na era digital, há muitos estímulos e uma variedade de pessoas. Portanto, ser você mesmo é super importante, e a partir disso, ter claro que você não vai agradar a todos e está tudo bem. Ser você vai permitir que você se conecte com pessoas que compartilham da sua maneira de ver a vida e também se sinta mais confortável ao falar diante da câmera.

-Quais elementos técnicos um bom set deve ter para fazer posts em redes sociais?

Na verdade, eu sou da linha “Mantenha simples”. Faça o que puder, com o que tem neste momento e depois vá melhorando, comprando equipamentos, etc. Porque, estritamente falando, você só precisa do seu telefone, nada mais! No entanto, sempre recomendo ter uma luz direta ao gravar. Essa luz não precisa ser um foco com alguma característica específica, pode ser uma janela ou uma lâmpada qualquer. E se quiser investir em algo, eu recomendaria apenas um microfone para o telefone e um anel de LED. Não é necessário investir grandes quantias de dinheiro, repito, mantenha simples.