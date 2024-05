As revelações do tarot nesta última quarta do mês para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você obteve o cartão do O Mágico. Dias de abundância ilimitada, mas lembre-se de se proteger das más energias. Você é um signo que busca estar no topo e que gera inveja. A recomendação é que se proteja com água benta e uma corrente de prata.

Virgem

Você tem o Ás de Paus. A determinação de crescer e ser líder vem. Busque ser o melhor e ter o que deseja. Não se preocupe com os outros, concentre-se na sua estabilidade emocional. Momento de mudanças fortes e positivas em sua vida.

Libra

No horóscopo do tarot você obteve a carta do Imperador, indicando que você é ideal para se destacar nas relações públicas e políticas. Aceite um emprego nesta área para crescer profissionalmente. Não deixe que opiniões negativas o afetem ou assumam os problemas de outras pessoas.

Escorpião

No horóscopo do tarot você recebeu a carta da Roda da Fortuna, que lhe diz que é hora de parar de se esconder do sucesso e ter coragem suficiente para realizar seus sonhos. Lembre-se que seu mau caráter pode lhe trazer problemas, então comece a controlá-lo e busque estabilidade emocional.

Com informações do site Nueva Mujer