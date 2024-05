Anos 90 em alta: tendências de moda que voltam com tudo em 2024

A moda dos anos 90 deixou uma marca indelével na indústria, apresentando ícones como Julia Roberts, Carolyn Bessette-Kennedy e Jennifer Aniston.

Esta década revolucionária foi caracterizada por uma diversidade de estilos, incluindo grunge, minimalismo e athleisure. Essas tendências icônicas frequentemente ressurgem no street style em versões renovadas e ainda mais modernas. E em 2024, muitas dessas modas dos anos 90 estão voltando com força total. Confira a seguir as principais!

Peças icônicas que estão de volta

Básico minimalista

O estilo básico nunca saiu de moda, mas nos anos 90 ele atingiu seu ápice. Peças como regatas e camisetas brancas, combinadas com jaquetas jeans e uma paleta de cores neutras, dominaram a moda da época e continuam sendo essenciais.

Calça jeans reta

A cada ano, um modelo de calça jeans faz seu retorno. Em 2024, a calça reta dos anos 90 promete ser uma das peças mais populares. Este estilo é super versátil e funciona bem para todos os tipos de corpo.

Plataforma

O chinelo plataforma, que foi um grande sucesso no verão brasileiro, voltou em novas formas, como papetes e sandálias de salto de madeira. A plataforma promete ser uma das favoritas entre as fashionistas.

Calça capri

Após o retorno da calça cargo, a calça capri está preparada para fazer seu comeback. Embora seja uma peça polêmica, com seu comprimento entre o joelho e a canela, ela oferece um look despojado e estiloso.

Bolsa baguette

Desde que Carrie Bradshaw imortalizou a frase “não é uma bolsa, é uma baguete”, a mini bolsa que se encaixa perfeitamente sob o braço continua a ser uma paixão no mundo da moda.

Slip dress

O slip dress, que se assemelha a uma camisola, foi um sucesso nos anos 90 com celebridades como Courtney Love e Kate Moss. Hoje, ele retorna com a musa da geração Z, Olivia Rodrigo, e várias outras influenciadoras.

Mules

Mais elegantes e versáteis que as plataformas, os mules estão fazendo seu retorno no street style e nas semanas de moda. Eles são perfeitos para dias mais quentes e combinam bem com looks mais básicos.

Calça esportiva

O athleisure nunca saiu de moda, mas nos anos 90 ele teve um grande destaque graças às celebridades do Hip Hop. Hoje, ele retorna com uma proposta hi-low, combinando peças despojadas com elementos mais elegantes.