A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Estrela

Projetos que foram gestados e resultados que foram buscados finalmente nascem e começam a fazer parte da vida de maneira mais efetiva. Colher o que planta é uma circunstância que nunca deve ser esquecida. Fertilidade em alta e nascimento de filhos.

Capricórnio – Carta O Mago

Um momento de confiar na sua intuição e experiencia para colocar as coisas em prática, mas de não fechar os olhos para a sabedoria alheia ou pessoas que querem ensinar algo. Lembre-se de se manter atento para aproveitar oportunidades de todas as formas possíveis.

Aquário – Carta O Diabo

Você será reconhecido por algo muito importante e especial se agir da maneira correta e deixar algumas condutas complicadas no passado. Trabalhe na sua evolução e colha o que sempre desejou, mas que talvez não achasse possível.

Peixes – Carta A Imperatriz

Questões importantes são finalizadas ou respostas chegam. Se algo está em aguardo no âmbito jurídico, existe a possibilidade de resolução. Outras pessoas conseguem oportunidades importantes para empregos ou estudos; apenas lute e busque pela sua vitória.