A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta O Diabo

Você será reconhecido por algo muito importante e especial se agir da maneira correta e deixar algumas condutas complicadas no passado. Trabalhe na sua evolução e colha o que sempre desejou, mas que talvez não achasse possível.

Touro – Carta A Imperatriz

Questões importantes são finalizadas ou respostas chegam. Se algo está em aguardo no âmbito jurídico, existe a possibilidade de resolução. Outras pessoas conseguem oportunidades importantes para empregos ou estudos; apenas lute e busque pela sua vitória.

Gêmeos – Carta A Torre

Momento de cuidar bastante da saúde física e emocional para evitar que qualquer situação se agrave. Existe uma finalização e ruptura a caminho que pode ser difícil de processar, mas é necessária.

Câncer – Carta A Sacerdotisa

Sua vida alcançará um nível mais sábio e maduro. Muitas experiencias podem ser digeridas agora, de forma que o perdão e a compreensão são trabalhadas a seu favor. No entanto, é preciso abrir a mente o coração para compreender nuances e dualidades sem se colocar como vítima ou aquele que julga, pois isso é o que o freia no desenvolvimento.