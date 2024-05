Você tem um rosto alongado? Os 4 cortes de cabelo que serão tendência para você até dezembro de 2024

Os cortes de cabelo sempre devem ser escolhidos de acordo com as características que nos compõem, é por isso que apresentamos os melhores para rosto alongado. Estes proporcionam o volume necessário para equilibrar as características e também nos fazem parecer modernas.

Estes são os favoritos da maioria das famosas e influencers porque são fáceis de estilizar, então é só uma questão de escolher o que mais se assemelha à sua personalidade.

Cabelo em camadas de comprimento médio

O corte até os ombros favorece muito os rostos alongados pelas camadas que proporcionam mais volume na área das orelhas e no queixo. Um detalhe que também pode ajudar a encurtar visualmente o comprimento do rosto é incorporar uma franja reta que vá desde a parte mais alta da testa até a sua aparência.

Com franja assimétrica

Da mesma forma, para aproveitar o comprimento do rosto com volume, experimente cortes degradê e arredondados, e adicione uma franja desfiada e assimétrica, pois isso dará um efeito mais chamativo ao rosto. A assimetria chamará toda a atenção, o que disfarçará qualquer insegurança que você possa ter.

Pixie

Entre os cortes de cabelo para rosto alongado em 2024, também temos o pixie, mas em sua versão assimétrica. No entanto, os especialistas recomendam que a área das costeletas e da nuca seja totalmente raspada, enquanto as camadas superiores são mais volumosas.

Também podes cobrir ligeiramente parte do rosto com a franja até ao queixo e evitar volume na zona da coroa.

Elogio em diagonal

É o tipo de corte de cabelo mais chique de todos. Embora possa parecer um corte arrojado, fará você parecer sexy e elegante. É um corte moderno que você deve cuidar para não perder sua forma, mas que irá harmonizar suas feições.