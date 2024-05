Top 3 paletas de sombra mais vendidas na Amazon do Brasil

Conhecidas por suas cores e diversidade de texturas, as paletas de sombra são um dos itens mais indispensáveis da maleta de maquiagens. Tons terrosos, cores intensas, efeito matte, 3D e até mesmo glitter estão entre as diversas possibilidades dessa maquiagem indispensável para um visual que busque chamar a atenção para o olhar.

Tamanha é a variedade que podemos até mesmo ficar um pouco confusos na hora da escolha, então pensando nisso separamos uma lista com o Top 3 das paletas de sombra mais vendidas na Amazon do Brasil, nesta terça-feira dia 28 de maio. Quer saber quais são as paletas mais procuradas pelos internautas? Confira:

Top 1 – Paleta de Sombras Nádia Tambasco By Océane - To Go Basic

A paleta de sombras Nádia Tambasco By Océane na versão To Go Basic é o item mais vendido no tópico “paleta de sombras” segundo a Amazon Brasil. Com sombras que alternam entre as texturas matte e cintilante, ela é composta por nove sombras com tons terrosos, sendo três tons com acabamento matte e seis tons de acabamento cintilante.

O item faz parte da linha de maquiagem Nádia Tambasco by Océane, desenvolvida em parceria com a maquiadora.

Top 2 – Paleta Océane 24 Cores

O segundo item da lista de paletas de sombra mais vendidas da Amazon Brasil também é da Océane, desta vez ficando por conta da paleta 24 cores. O item promete uma alta pigmentação, fixação das cores e longa duração e é composto por 24 tons sendo 11 cores matte e 13 cintilantes. As cores variam de tons nude a tonalidades de roxo, amarelo e azul.

Top 3 - Océane Pocket Palette Nude

Também da marca Océane, o terceiro item entre os mais vendidos na categoria “Paleta de sombras” da Amazon Brasil é a Pocket Palette em tons de nude. O item é composto por 9 tonalidades de sombra, sendo 5 cintiliantes e 4 mattes, todos variando dentro da paleta de tons nude. Versátil e pequena, esta paleta é uma excelente pedida para deixar dentro de sua necessaire de bolsa, podendo ser utilizada para criar looks que vão desde o básico para o dia a dia, até um olhar marcante para sair a noite.

*Pesquisa realizada no dia 28 de maio de 2024.