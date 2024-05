Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta Ás de Ouros

Você está no caminho certo para progredir no trabalho e em seus projetos, mas não deve se desequilibrar e se distrair com o que não vale a pena.

Touro - Carta O Louco

É hora de amadurecer e crescer profissionalmente, buscando caminhos com sabedoria e coragem para realizar tudo da melhor forma.

Gêmeos – Carta O Carro

É hora de não parar e seguir em frente. Você está em um momento de crescimento econômico e pessoal.

Câncer - Carta A Estrela

É hora de crescer financeiramente e não deixar que problemas pessoais o atrapalhem, concentre-se no que o faz feliz.

Leão - Carta O Mago

Dias de abundância ilimitada, mas lembre-se de se proteger das más energias e da inveja.

Virgem - Carta Ás de Paus

A determinação de crescer e ser líder chega para que busque ser o melhor e ter o que deseja. Concentre-se em você.

Libra - Carta O Imperador

Você é ideal para se destacar nas relações públicas, políticas e tudo o que deseja. Aproveite seu poder.

Escorpião – Carta A Roda da Fortuna

É hora de parar de se esconder do sucesso e ter coragem suficiente para realizar seus sonhos.

Sagitário – Carta O Eremita

É hora de encontrar o caminho da sua vida, definir para onde deseja direcionar sua existência e focar em alcançar seus objetivos.

Capricórnio – Carta A Justiça

Hora de você a assumir o controle de sua vida e crescer profissionalmente ou em outras áreas.

Aquário – Carta Os Apaixonados

Momento de estabilidade emocional, encontro do parceiro ideal e gravidez para quem está em uma relação.

Peixes – Carta O Julgamento

É hora de encerrar ciclos do passado e seguir em frente. Não volte para aquilo que já teve um quebre ou não deu certo antes.