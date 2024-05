Perfumes femininos clássicos que todas mulheres merecem conhecer um dia

Escolher um perfume é uma escolha muito pessoal e precisa de muita atenção, já que não são todos os aromas que irão agradar o seu olfato e alguns deles podem ser bem caros.

Contudo, de acordo com a youtuber ‘Gisele Souza’, as fragrâncias apresentadas a seguir são ‘obrigatórias’ em uma coleção feminina e, na opinião da youtuber, todas precisam conhecê-las um dia.

Ficou curiosa para saber quais são e se estes perfumes também são seus favoritos? Veja a lista.

J’adore - Dior (1999)

Um perfume que esbanja elegância e que, mesmo lançado na década de 90, ainda é o sonho de consumo entre os perfumes importados. Seu aroma é fresco e mistura frutas amarelas com flores. Com o tempo, a fragrância se torna mais cremosa e assabonetada.

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Cedro e Amora.

La Vie Est Belle - Lancôme (2012)

Um pouco mais recente, mas já com seus 12 anos de vida, La Vie Est Belle é outro clássico feminino que deve passar pelas suas mãos em algum momento. Perfeito para mulheres que gostam de aromas atalcados com toque adocicado.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Miss Dior Rose N’Roses - Dior (2020)

Desta vez, a youtuber Gisele não quis indicar a fragrância Miss Dior original, mas sim um flanker lançado em 2020. Como o nome já explica, um perfume envolto pelo aroma de rosas, que exala pureza.

As notas de topo são: Gerânio, Bergamota e Mandarina Italiana. As notas de coração são: Rosa de Grasse e Rosa Damascena. A nota de fundo é Almíscar Branco.

Anais Anais - Cacharel (1978)

Na categoria vintage, lançado no final da década de 70, também é um dos clássicos favoritos cotados para uma coleção feminina.

As notas de topo são Lírio branco, Jacinto, Madressilva, Gálbano, Flor de Laranjeira, Lavanda, Bergamota, Groselha Preta e Limão. As notas de coração são Lírio, Lírio-do-Vale, Jasmim Marroquino, Cravo, Madressilva, Tuberosa, Ylang Ylang, Íris, Rosa e Raíz de Orris e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Incenso, Almíscar, Couro, Sândalo, Vetiver, Cedro, Patchouli e Âmbar.

Lily Eau de Parfum - O Boticário (2017)

Entre os nacionais, a especialista indica Lily como indispensável, pois exala um aroma de riqueza e sofisticação.

As notas de topo são Pêssego, Damasco, Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Violeta, Íris, Narciso e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Patchouli, Musgo e Vetiver.