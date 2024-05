O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira mais:

Áries – Carta 8 de espadas

Momento de ter todo seu foco e energia para ultrapassar obstáculos difíceis e evoluir. Dependências emocionais ou vícios devem ser superados para não ter consequências ruins que o deixam preso e prejudicado fisicamente ou mentalmente.

Touro – Carta 7 de ouros

Momento importante para investir em ganhos e evoluções, na vida material e em situações pessoais ou espirituais. A sorte pode estar a seu favor.

Gêmeos – Carta 6 de copas

Reencontros ou pessoas do passado retornando em sua vida. É importante entender como algumas questões o afetam até hoje e resolver o que está confuso para poder seguir em frente.

Câncer – Carta 5 de Espadas

Dificuldades que precisam ser superada com precaução e ação. Seja inteligente. Cuidado com furtos. Cuidado com pessoas que desejam o que você possui, inclusive no amor.