Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 31 de maio de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Você é um signo que busca estar no topo e que gera inveja. Proteja-se com água benta e uma corrente de prata.

Fortaleça seu poder e defina para onde você direciona sua vida. Dias de grandes oportunidades, inclusive de amor. Sorte para fechar um novo contrato de trabalho que lhe dará mais rendimentos. Uma cirurgia será bem-sucedida.

Mudança de carro por um mais recente. Cuidado com roubo ou perda nestes dias de energias cruzadas. Cuidado com o excesso de álcool e com ficar acordado até tarde.

Amor passageiro que pode causar problemas com seu parceiro atual ou fofoca. Não prometa o que você não pode cumprir.

Virgem

Não se preocupe com os outros, concentre-se na sua estabilidade emocional. Dias de mudanças fortes e positivas. Abundância e sorte no trabalho. Convite para um casamento em família.

Lembre-se que depois do mal sempre vem algo bom. Economize para o seu futuro. Você tem um anjo especial que o ajuda em todos os momentos, inclusive nos difíceis.

No amor, pode existir um fechamento de ciclo. Para os solteiros, um relacionamento sério virá em breve. Pagamentos de impostos. Acredite em si mesmo, você é forte e bem-sucedido.

Não desanime nem negligencie seus estudos. Cuide de quem ama. Organize os documentos. Mudança de visual.

Libra

Você é ideal para se destacar nas relações e no trabalho. Aceite um emprego para crescer profissionalmente. Não deixe que opiniões negativas o afetem ou assumam os problemas de outras pessoas.

É hora de se renovar em todos os sentidos. Passe mais tempo na natureza para aumentar sua energia positiva.

Lembre-se que você é o mais querido da família e eles sempre buscam sua ajuda, mas às vezes abusam da sua gentileza. É melhor ficar longe de problemas e ajudar apenas quando solicitado.

Você recebe a proposta para abrir um negócio. Será uma semana cheia de oportunidades de emprego. Cuide das dores de cabeça e dos nervos. Acalme sua mente e durma mais. Lembre-se de que você controla sua mente.

No amor, não tema a solidão. Lembre-se de que algo melhor sempre virá. Você só precisa tomar decisões para crescer e ter um parceiro estável. É hora de se reinventar e viver com mais saúde.

Escorpião

Lembre-se que seu mau humor pode trazer problemas, então comece a controlá-lo e busque estabilidade emocional.

Você terá muito interesse em alcançar o sucesso na vida. Chance para realizar seus sonhos. Evite discussões para manter sua energia positiva. Cuidado com infecções estomacais por comer na rua.

Lembre-se que você é um líder natural e aproveite esta virtude. Processe pagamentos ou fique em dia com suas dívidas. Cuide do seu coração e da pressão alta e pare de fumar.

Tenha cuidado com perdas ou roubos e seja mais cauteloso. Você receberá um dinheiro extra. Uma nova compra.