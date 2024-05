As revelações do tarot desta última terça do mês para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

É preciso ter coragem de continuar e não desistir porque chegará o momento em que você sentirá o contrário e perceberá que o esforço valeu a pena.

Capricórnio

Você já sentirá paz de espírito e muita tranquilidade. O tarot de hoje também faz um importante alerta: muito em breve o dinheiro fluirá e você poderá resolver todos os problemas financeiros.

Aquário

A carta A Imperatriz de hoje alerta para a importância da organização em sua vida. Só assim você poderá colocar tudo nos trilhos, principalmente em questões financeiras.

Peixes

Aproveite o momento, pois tudo sairá como você espera. O tarot também faz um importante alerta: boas notícias chegarão à sua vida nos próximos dias.

Com informações do site Nueva Mujer