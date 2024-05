As calças Flare que você deve ter no seu armário para parecer chique e poderosa: veja como combiná-las

As calças flare voltaram com força ao mundo da moda e com razão, pois são peças icônicas que evocam um ar retrô dos anos 70. São versáteis, elegantes e capazes de transformar qualquer visual, fazendo você parecer chique e poderosa.

ANÚNCIO

Esta peça é caracterizada por seu ajuste justo no quadril e na coxa, que se alarga gradualmente a partir do joelho, criando uma silhueta em forma de sino. Essa forma favorecedora alonga visualmente as pernas e adiciona um toque de sofisticação e movimento a qualquer conjunto.

Embora tenham sido muito populares nos anos 70, usá-los hoje não só traz um ar vintage, mas também oferece uma solução moderna e elegante para o dia a dia. Seja para um encontro casual com amigos ou uma reunião de negócios, o seu design se adapta a vários estilos, permitindo que você experimente diferentes combinações sem perder esse toque chique.

Ao longo das décadas, têm sido reinterpretados por designers de moda, mantendo-se relevantes e modernos. Essa capacidade de se reinventar garante que você sempre terá uma peça na moda no seu armário. Talvez sua maior vantagem seja que esse corte é ideal para criar uma silhueta estilizada, independentemente do seu tipo de corpo.

Combinações com calças flare que você pode experimentar

Look casual chic

Moda Desse jeito você pode combinar as calças Flare (Pinterest)

Para um visual casual chic, combine suas calças flare com uma camiseta branca básica e uma jaqueta jeans. Complete o conjunto com tênis brancos ou botas de salto baixo para adicionar conforto sem sacrificar o estilo. Esta roupa é perfeita para um dia de compras ou um café com amigos, mantendo um equilíbrio ideal entre casual e chique. Adicione uma bolsa transversal e óculos de sol para um toque final que elevará seu visual.

Look profissional

Moda Desse jeito você pode combinar as calças Flare (Pinterest)

Para um visual profissional e elegante no escritório, opte por umas calças flare em uma cor sólida como preto, azul marinho ou cinza. Combine-as com uma blusa de seda ou uma camisa bem estruturada, adicionando um blazer acinturado para completar o look. Os saltos clássicos são o calçado ideal para transmitir confiança e sofisticação, enquanto uma bolsa estruturada e joias discretas darão o toque final. Este conjunto é perfeito para reuniões importantes ou apresentações, mantendo um equilíbrio entre elegância e profissionalismo.

Look boho

Moda Desse jeito você pode combinar as calças Flare (Pinterest)

Para um look boho, as calças flare coloridas ou com estampas florais são uma escolha perfeita. Combine-as com uma blusa solta de renda ou um top de crochê para um ar relaxado e livre. Complete o conjunto com sandálias de plataforma e adicione acessórios boho como um chapéu de aba larga e colares longos. Este estilo é ideal para festivais ou saídas de fim de semana, projetando uma vibração despreocupada e chique.

Look esportivo

Moda Desse jeito você pode combinar as calças Flare (Pinterest)

Para um look esportivo com calças flare, escolha uma calça em tecido suave e confortável, como algodão ou linho. Combine-a com uma t-shirt básica ou uma blusa larga para um estilo descontraído. Complete o conjunto com tênis esportivos ou tênis brancos para manter o visual casual. Você pode adicionar um boné de basebol ou uma mochila esportiva para um toque extra de estilo urbano. Este look é perfeito para atividades ao ar livre, passeios informais ou para assistir jogos, oferecendo conforto sem sacrificar o estilo.