Adeus jeans aborrecidos! As calças estampadas de flores estão arrasando e assim pode usá-las em looks joviais

Os jeans são uma das peças básicas para qualquer look chique e neste 2024 uma tendência são os estampados de flores.

Este tipo de jeans são ideais para usar aos 30 anos e vão te dar um estilo e um visual único e original, nada comum ou entediante, e você pode combiná-los de várias maneiras.

Por isso, dizemos a você quais são os looks com os quais você pode usar este tipo de calça jeans floral para brilhar e arrasar.

Calças estampadas de flores com top e saltos

Umas calças largas de cintura alta estampadas com flores ficarão ótimas com um top branco ou preto, mostrando sua barriga com elegância e estilo.

Para complementar este visual, use sapatos de salto alto pretos e adicione uma bolsa chique, joias e óculos, e você vai se destacar.

Calças de ganga estampadas com flores e camiseta com tênis

Também podes usar um jeans justo com estampado de flores com uma camiseta branca e tênis brancos e terá um visual confortável e moderno.

Até podes adicionar a este look uma jaqueta de ganga, óculos, bolsa e até um chapéu e vai arrasar para onde quer que vá.

Calça jeans estampada de flores com camisa e botas

Outro visual para parecer elegante e chique com este tipo de calças com estampa de flores é combiná-las com uma camisa branca.

Complemente com um par de botas pretas ou bege e uma bolsa muito chique, até mesmo um chapéu, se quiser, e adicione joias para dar um toque sofisticado ao visual.

Calças de ganga estampadas com flores com body e sapatos nus

Também pode usar um par de jeans estampados de flores com um bodysuit sexy e elegante, seja branco ou preto.

E para completar este visual de forma elegante e delicada, opte por usar uns sapatos nude, ou saltos transparentes, e claro, adicione uma bolsa chique.