Sonhou com baratas? Aqui revelamos o significado por trás deste pesadelo

Sonhar com baratas é possivelmente um dos sonhos mais desagradáveis que uma pessoa pode ter. De fato, aqueles que já os tiveram consideram-nos um verdadeiro pesadelo.

No entanto, assim como acontece com outras situações no mundo dos sonhos, sonhar com baratas tem um significado. Neste caso particular, infelizmente, não é algo muito bom.

Geralmente, as pessoas podem ter esse tipo de sonhos quando estão angustiadas ou estressadas. Também se tiverem passado por algum incidente com alguém próximo a eles.

Além disso, pode ser uma representação de medos, conflitos, dificuldades ou feridas que estão influenciando em alguma área da sua vida consciente no momento em que sonharam com isso.

Quer descobrir o que simboliza a aparição destes insetos nos seus sonhos? Continue a ler para descobrir. Saber esta informação pode te ajudar a fazer mudanças importantes para você.

O que significa sonhar com baratas?

Se as baratas apareceram nos teus sonhos, é provável que sinta que a sua vida está perturbada e inconscientemente queira fazer uma limpeza para remover tudo o que te causa repulsa e rejeição.

De acordo com a Cosmopolitan, isso pode variar desde jogar fora algum objeto da sua casa, renunciar ao seu trabalho ou deixar ir uma pessoa que lhe faz mal e poderia representar um risco para a sua integridade.

Clara Tahoces, autora do livro Sonhos. Dicionário de Interpretação, afirmou, de acordo com a revista, que o significado de sonhar com baratas “depende do sonhador e de suas circunstâncias” atualmente.

"Mas de forma geral, as baratas nos sonhos estão associadas a inimigos ocultos e ao seu poder de nos prejudicar, dependendo do comportamento das baratas...", disse.

Sonhar com baratas pode ser extremamente desagradável | Unsplash (Unsplash)

Por sua vez, o intérprete de sonhos Emilio Salas explicou que as baratas nos sonhos simbolizam as pessoas em relação às quais estamos acumulando ressentimento, medo e desdém e acreditamos serem inferiores.

"Esses sonhos podem ser uma maneira de nos dizer que desprezamos e consideramos inferiores aqueles que nos rodeiam, mas ao mesmo tempo temos afeto por eles," apontou, de acordo com a fonte.

“Assim, quando sonhamos que nossa casa está invadida por baratas, revelamos nosso medo dos julgamentos e murmúrios dos outros”, acrescentou o especialista.

"Os insetos que nos atacam são aquelas pessoas que não conseguimos dominar, apesar de serem consideradas inferiores a nós", acrescentou o escritor de O Grande Livro dos Sonhos.

"Às vezes, esses mesmos sonhos podem se referir a instintos ou impulsos que fervilham em nosso interior e que, apesar de tentarmos dominá-los e reprimi-los por irem contra nossa moral ou por não conseguirmos assumi-los livremente (quase sempre por timidez), se revoltam contra nós em sonhos."

A atitude, quantidade e tamanho das baratas alteram o significado do sonho

Agora, o significado de sonhar com baratas pode variar dependendo de vários fatores. Se você as enfrenta e mata no final, isso revela que está preparada para confrontar e superar seus problemas.

No entanto, se sair correndo no último segundo, significa que está a evitar as suas dificuldades ou está à espera que se resolvam. A quantidade, comportamento e tamanho do animal também alteram a interpretação.

Quanto maiores forem em dimensão e quantidade, significa que são mais os assuntos que precisa resolver. Por outro lado, sonhar com uma barata gigante ou que se recusa a morrer é um sinal de que está sobrecarregada por um problema grande que não consegue resolver sozinha, afirma a revista citada.

Sonhar com baratas pode ser extremamente desagradável | Pexels (Pexels)

Além disso, se as baratas aparecem em cima de você, pode simbolizar que você está sob um nível excessivo de estresse ou pressão. Por outro lado, se eles te atacarem ou assediarem, pode representar uma pessoa que deseja te machucar ou que você sente que não consegue tirar da sua vida consciente.

“Também existem ocasiões pontuais em que percebemos sonhos as inconveniências dos insetos, mas sem serem acompanhadas pelos sentimentos de repúdio ou repulsão: então não passam de reflexo das pequenas irritações, perdas ou preocupações que acompanham qualquer tarefa tediosa que nos é imposta”, destacou Salas em sua obra, conforme relatado pela revista Cosmopolitan.