Relacionamento: 6 razões pelas quais você não gosta que te digam o que fazer

Se perguntar a alguém o porquê essa pessoa não se sente confortável em receber designações de outra pessoa, talvez nem ela mesma saiba responder. Apesar dos mais diversos motivos, há algumas razões universais pelas quais os padrões são seguidos.

Nos relacionamentos construídos ao longo da vida, sejam amorosos, familiares, de trabalho e outros laços, é importante saber como lidar com as designações ou “ordens” de terceiros. Sabendo disso, além das razões movidas pela reação contrária, será menos complicado lidar com os dilemas cruzados no meio do caminho.

De acordo com o psicólogo Seth Gilliam, ao portal Psychology Today, existem algumas formas de filtrar as emoções no momento em que alguém tenta mudar seu comportamento e a melhor forma de lidar com tal situação.

“Há muitos motivos pelos quais você pode ter uma reação negativa quando alguém tenta mudar seu comportamento”, escreve o especialista ao portal. “Com consciência e intenção, você pode evitar reações não ideais que cortam seu nariz para irritar seu rosto. Três princípios podem ajudá-lo a escolher uma resposta adaptativa: estar consciente da sua reação, observar o seu ego e verificar as suas suposições.”

6 razões pelas quais você não gosta que te digam o que fazer

Apesar da impossibilidade de medir todos os motivos que podem mover uma reação contrária a alguém tentando guiar seu comportamento, abaixo você confere os seis motivos padrões de incômodo quando te dizem o que fazer.