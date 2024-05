Ranking elege as 10 cidades mais perigosas do mundo e três delas são brasileiras; confira

A plataforma Numbeo.com elaborou um ranking de criminalidade que coloca um nível de ‘mais perigosa’ do mundo em determinadas cidades.

O Brasil não ficou de fora e, segundo a plataforma, possui três cidades que se encaixam entre as 10 primeiras na categoria de perigosas, sendo elas Rio de Janeiro, Fortaleza, e Salvador.

Caracas, capital da Venezuela, é a que lidera o ranking, com Pretoria e Durban, ambas na África do Sul, em segundo e terceiro, respectivamente.

Brasil em destaque

De acordo com a Numbeo, o Brasil é o segundo país com mais cidades entre as 50 mais perigosas do mundo, sendo representado oito vezes na lista, que inclui: Rio de Janeiro, em sétimo lugar, Fortaleza (9º) e Salvador (10º). Recife (13º), Porto Alegre (23º), São Paulo (25º), Campinas (38º) e Belo Horizonte (47º).

Na liderança geral está os Estados Unidos, com 12 cidades ente as mais perigosas, estando a primeira na 11ª colocação.

Confira o ranking completo, que leva em conta qualidade de vida, habitação, taxas de criminalidade, qualidade de saúde, entre outros números:

1. Caracas, Venezuela;

2. Pretoria, África do Sul;

3. Durban, África do Sul;

4. Johannesburg, África do Sul;

5. Port Moresby, Papua Nova Guiné;

6. San Pedro Sula, Honduras;

7. Rio de Janeiro, Brasil;

8. Port Elizabeth, África do Sul;

9. Fortaleza, Brasil;

10. Salvador, Brasil;

11. Memphis, TN, Estados Unidos;

12. Porto da Espanha, Trinidade e Tobago;

13. Recife, Brasil;

14. Rosario, Argentina;

15. Baltimore, MD, Estados Unidos;

16. Guayaquil, Equador;

17. Detroit, MI, Estados Unidos;

18. Cape Town, África do Sul;

19. Tijuana, México;

20. Albuquerque, NM, Estados Unidos;

21. Cali, Colômbia;

22. Lima, Peru;

23. Porto Alegre, Brasil;

24. Damasco, Síria;

25. São Paulo, Brasil;

26. Alice Springs, Austrália;

27. Saint Louis, MO, Estados Unidos;

28. Oakland, CA, Estados Unidos;

29. San Juan, Porto Rico;

30. Milwaukee, WI, Estados Unidos;

31. Lagos, Nigéria;

32. Cidade do México, México;

33. Santo Domingo, República Dominicana;

34. Windhoek, Namíbia;

35. New Orleans, LA, Estados Unidos;

36. Bogota, Colômbia;

37. Chicago, IL, Estados Unidos;

38. Campinas, Brasil;

39. Philadelphia, PA, Estados Unidos;

40. Marseille, França;

41. Coventry, Reino Unido;

42. Manila, Filipinas;

43. Atlanta, GA, Estados Unidos;

44. Birmingham, Reino Unido;

45. Buenos Aires, Argentina;

46. Houston, TX, Estados Unidos;

47. Belo Horizonte, Brasil;

48. Quito, Equador;

49. Dhaka, Bangladesh;

50. Santiago, Chile.

*Com informações de ‘Casa e Jardim’.