Pare de sentir culpa: esta é a frequência de relações sexuais no casamento de acordo com especialistas

O que é ‘normal’ é definido pelos casais em suas respectivas dinâmicas, mas se você está preocupado, esta é a frequência das relações sexuais no casamento, de acordo com os especialistas. Isso permitirá que você determine se está abaixo ou na média para avivar um pouco mais o fogo e liberar a paixão.

No entanto, não se sinta pressionada a ir mais vezes para a cama se não quiser, por medo de que seu parceiro fique desapontado ou seja infiel. Conversem sobre suas necessidades, cheguem a acordos e busquem maneiras de fortalecer a intimidade, que não necessariamente terminem em penetração, como o sexting, enviar fotos sensuais, andar pela casa de lingerie e outras dinâmicas.

Esta é a frequência do sexo entre os casais | (Freepik)

A ideia não é forçar você a agradar, mas sim que você desfrute e se empodere da sua sexualidade, em um ponto onde ambos se sintam satisfeitos.

Qual é a frequência de relações sexuais no casamento?

De acordo com um estudo de 2017 publicado em Archives of Sexual Behavior, os casais casados têm uma média de relações sexuais de 56 vezes por ano, ou seja, aproximadamente uma vez por semana.

Relatórios semelhantes mostram resultados com a mesma frequência, e foi detectado que dos 19 aos 29 anos é quando os casais têm mais relações sexuais: 2 vezes por semana. Após isso, começa a diminuir gradualmente devido às responsabilidades da vida adulta e às dinâmicas dos casais.

Os casais necessitam do sexo para não cair na monotonia e tédio | (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

Portanto, não se sinta mal se o sexo não é o centro principal do seu relacionamento. Do Psicologia Online, eles nos lembram que “o número por si só não é tão importante para definir se você está em um relacionamento saudável e estável ou não, o mais importante é se sentir confortável, para que, independentemente da frequência com que você faz sexo com seu parceiro, ambos estejam felizes e satisfeitos com isso”.

Se quiserem apimentar as coisas, melhorem a comunicação e saiam da rotina. Incluam brinquedos sexuais, realizem suas fantasias sexuais e deixem-se levar pela surpresa.