O que um homem pensa quando uma mulher para de insistir?

Uma das maiores incógnitas para as mulheres é o que um homem pensa quando paramos de insistir, já que tendemos a pensar que eles nos esquecem facilmente. E embora apenas a outra pessoa possa confirmar isso com certeza, especialistas em comportamento humano nos dão uma ideia sobre a reação que eles têm quando escolhemos nós mesmas.

Depois de estar presentes incondicionalmente, implorar e suplicar, chega um momento em que fazemos prevalecer o amor próprio e é aí que muitos se arrependem, pois na distância e no silêncio, reconhecem a grande mulher que tinham ao lado.

Um homem poderia ir atrás de você depois de estar distante (Freepik)

O que pensa um homem quando uma mulher deixa de insistir?

De acordo com Psicologia Online, uma das atitudes mais comuns é sentir medo porque ele sabe que está te perdendo, o que o motiva a ser ele quem agora te procura mais.

"Até agora, talvez eu tenha te valorizado como alguém que está sempre disponível e acessível, e que não precisava de muito esforço para estar perto de você. Isso pode ter feito com que você se acomodasse em um papel mais passivo e só se esforçasse quando percebe que você não está insistindo", descrevem.

Fique longe mesmo que seja doloroso, mas é melhor para sua saúde emocional (Freepik)

No entanto, há outros que manifestarão seu desinteresse de forma mais pronunciada. Acredite em um homem quando ele não te procurar, porque se ele te ignorar, for indiferente e não se importar com a sua distância, ele realmente não é a pessoa certa para você. Há aqueles que assumem atitudes desse tipo mesmo tendo sentimentos por você, porque não sabem lidar com eles ou se sentiram desvalorizados ou ofendidos por se sentirem rejeitados por você.

“Pode ser que o fato de você não procurá-lo tenha prejudicado algo dentro dele e afetado sua autoestima. Isso costuma acontecer com pessoas que, por timidez ou mais introversão, têm um pouco mais de dificuldade em estabelecer relacionamentos com alguém”, explicaram.