O que é o Beauty Sandwich: o truque de beleza usado por celebridades como Rosalía e Kim Kardashian

O segredo por trás da perfeição demonstrada pelas famosas nos tapetes vermelhos, como Kim Kardashian, chama-se Beauty Sandwich, uma dica que você pode colocar em prática e que promete revolucionar sua rotina de beleza. Isso se concentra principalmente no skincare, ou cuidados com a pele, pois ela é a tela perfeita para realçar seus traços com maquiagem posteriormente.

De acordo com Marie Claire, isso ficou ainda mais evidente no Met Gala, onde a maioria das celebridades “exibiu uma pele que parecia de porcelana, brilhante, sem uma carga excessiva de maquiagem.”

O que é o Beauty Sandwich?

Bem, o Beauty Sandwich, ou sanduíche de beleza, consiste em um tratamento facial "que se tornou tão famoso que acabou se tornando uma empresa fundada por Iván Pol". É uma fusão entre "a tecnologia de radiofrequência com suplementos nutricionais de alto desempenho para oferecer soluções personalizadas que ajudam na perda de volume e redução de rugas", explicam.

O skincare acompanhados de massagens faciais e radiofrequência vão transformar a sua pele | Freepik

Isso convenceu figuras de peso como Cara Delevingne, Chiara Ferragni, Lily James, Kylie Jenner, Rosalía, Penélope Cruz, Sienna Miller, e outros, que abertamente experimentaram essa técnica inovadora.

Outra técnica adicionada ao Beauty Sandwich são as massagens faciais, que ajudam a contornar e afinar o rosto. De fato, a radiofrequência com os produtos de skincare corretos, usados frequentemente por pelo menos um ano, proporciona uma "linha da mandíbula o mais marcada possível e reduz a inflamação e o inchaço".

“Um dos segredos para uma maquiagem perfeita é ter uma base sólida. Quanto menos imperfeições houver para cobrir, mais se pode brincar com as texturas. Algumas pessoas conseguem essa consistência por meio de procedimentos invasivos, mas a beleza do Beauty Sandwich é que é inofensivo e trata a pele da melhor maneira”, afirma a mesma fonte.