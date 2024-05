O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Paciência

Momento de muita fertilidade para gestar o que deseja, mas é ideal compreender que tudo tem seu tempo e sua hora. Assuma a paciência como uma virtude e enquanto isso, deixe que a felicidade, diversão e criatividade expandam seu mundo, para que as vivencias possam ser completas e as experiencias ricas. Em alguns momentos, não tenha medo de se deixar levar e fluir.

Virgem – Carta do Cansaço

Momento de lidar com situações cansativas que recaem em seus ombros ou nos dos outros, mas também o afetam. Ao lidar com exaustão, busque sair de ciclos tóxicos e mudar seus hábitos antes de chegar ao limite. Com criatividade e conexão com as coisas mais prazerosas ou significantes da vida, é possível viver uma realidade mais positiva e verdadeira, renascendo para o que vale a pena de verdade.

Libra – Carta da Maturidade

A intuição e uma energia protetora muito especial o guiam agora para um aumento significativo da maturidade em sua vida. Chegou a hora de desbloquear uma nova consciência para florescer habilidades e sentimentos que o tornam muito mais conectado com aquilo que trará luz para seu caminho.

Escorpião – Carta da Consciência

Existe uma etapa de cura e consciência trazendo transformações em você e em sua vida agora. É preciso ter consciência da expansão do sexto sentido e intuição, não temendo os crescimentos e desbloqueios que o fazem acessar a verdade. Supere as confusões ou dúvidas e deixe pesos para trás.