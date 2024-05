O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Amizade

É hora de valorizar suas conexões e começar a compreender aquilo que realmente vale a pena cultivar e ver crescer em seu caminho. Calcule melhor seus passos, sem deixar de perder a leveza e aprendizagens no caminho. É hora de trilhar a caminhada com confiança, companhia e menos altos e baixos.

Touro – Carta do Forasteiro

Apesar de toda a intensidade emocional, você deve buscar respostas e, com confiança, agir para abrir novas portas importantes. Ao acessar verdades, sua intuição e sabedoria trabalham alinhadas para viver a realidade e as emoções com muito mais coragem e valor.

Gêmeos - Carta da Maturidade

Momento de atingir uma nova consciência de maturidade para conseguir seguir uma trajetória importante. Lembre-se que amadurecer não é sinônimo de endurecer, mas sim de florescer novas primaveras na consciência e sentimento com aquilo que foi cultivado de melhor a partir do tempo que se teve. Compreenda a luz e a escuridão.

Câncer – Carta da Nova Visão

É momento de calar, esperar e estar mais em sintonia com o mundo interior. Nessa fase, se faz presente a necessidade de prestar bastante a atenção nas novas mensagens que chegam e parar de olhar apenas para as aparências e o obvio. Leia nas entre linhas, use a sabedoria e se movimente, pois as novidades que chegam entregam respostas importantes.