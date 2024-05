Máscara de alecrim e babosa para esconder os cabelos brancos e hidratar o cabelo: passo a passo

Assim como se fosse mágica, esta máscara de alecrim e babosa irá esconder seus cabelos brancos e hidratar seu cabelo nas primeiras aplicações. Ambos produtos naturais são conhecidos por seus importantes benefícios, com baixo custo e fácil preparação.

No entanto, lembre-se de consultar primeiro o seu dermatologista para evitar reações desfavoráveis, como caspa, alergias ou couro cabeludo sensível.

É assim que você pode usar o alecrim Pixabay

Como fazer a máscara de alecrim e babosa para esconder os cabelos grisalhos?

De acordo com o Infosalus, o aloe vera atua como regenerador de tecidos, melhora a circulação, fornece vitaminas e aminoácidos que contribuem para uma melhor estética capilar, além de conter colágeno e elastina para prevenir o envelhecimento e favorecer a hidratação.

De acordo com estudos citados pela Glamour, o alecrim é excelente para estimular o crescimento do cabelo ao ponto de ser chamado de minoxidil caseiro, um medicamento para tratar a alopecia androgenética. Além disso, ele disfarça os cabelos grisalhos com seu tom escuro, previne o envelhecimento capilar, controla a oleosidade e a caspa.

Aloe vera é uma planta muito eficaz para hidratar os cabelos (Foto: Unsplash)

Por isso, não devem faltar entre suas rotinas de beleza, começando por esta máscara de alecrim e babosa para esconder os cabelos grisalhos:

2 colheres de sopa de gel de aloe vera fresco.

1 colher de chá de alecrim fresco ou seco.

1 colher de chá de mel

De acordo com a mesma fonte, você deve começar a preparação extraindo o gel de aloe vera de uma folha fresca. Em paralelo a esse procedimento, moa o alecrim até obter um pó fino. Você também pode fazer uma infusão com esta planta ou usar 10 a 15 gotas de óleo essencial de alecrim, recomendam.

A ideia é misturá-los quando estiverem prontos. Se desejar, adicione uma colher de chá de mel para torná-lo mais compacto e aplique em seu cabelo pelo menos duas vezes por semana, deixando agir por 20 minutos. Em seguida, enxágue abundantemente com água.