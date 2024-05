Inverno 2024: calças da moda para looks incríveis com blazer

Três modelos de calças para usar com blazer no inverno 2024 - Foto: reprodução

Com a chegada do inverno, combinar um blazer com calças jeans é uma escolha infalível para criar looks elegantes e modernos. No entanto, escolher o modelo de calça ideal pode gerar dúvidas. Pensando nisso, apresentamos três opções de calças da moda que vão te ajudar a arrasar nesta estação. Confira abaixo os detalhes sobre essas tendências que prometem conquistar corações e guarda-roupas.

ANÚNCIO

Modelos de calças em alta

Atualmente, a moda é marcada por uma diversidade de estilos, e as calças jeans não são exceções. Com opções que atendem a diferentes preferências, gostos e tipos de corpo, o jeans continua a ser uma peça versátil para variadas ocasiões. Seja no ambiente de trabalho, na faculdade ou em eventos informais, é possível montar um look fashionista com jeans e blazer. Conheça os três modelos que estão em alta neste inverno.

Wide leg: conforto e estilo

A calça wide leg, popularmente conhecida como “calça de shopping”, é uma excelente escolha para usar com blazer. Este modelo, que se destaca pelo seu corte mais solto e confortável, cria um visual despojado e elegante. A wide leg geralmente tem comprimento até o tornozelo, mas pode variar para versões mais curtas. A combinação com um blazer proporciona um equilíbrio perfeito entre descontração e sofisticação, ideal para quem busca conforto sem abrir mão do estilo.

Calça reta: a versatilidade em forma de jeans

Quando se trata de versatilidade, a calça reta é a líder indiscutível. Este modelo clássico nunca sai de moda e pode ser adaptado para diferentes looks. A calça reta combina perfeitamente com sapatilhas e tênis, além de harmonizar bem com blazers alongados, que ultrapassam a linha da cintura. Esta opção é perfeita para quem deseja um visual atemporal e elegante, que transita facilmente entre ocasiões formais e casuais.

Mom jeans: o retorno dos anos 80 e 90

O mom jeans, inspirado nas calças dos anos 80 e 90, é outra tendência forte para este inverno. Caracterizado pelo corte reto e cintura alta, o mom jeans é perfeito para criar combinações estilosas com blazers. Nos pés, as botas de cano curto e coturnos são excelentes escolhas para complementar o look. Esta opção traz um toque de nostalgia ao guarda-roupa, aliando conforto e estilo em uma peça que valoriza diferentes tipos de corpo.