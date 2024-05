Influenciadora emociona com ‘antes e depois’ chocante de casa após inundações no RS

A influenciadora Francielle de Avila emocionou a web com vídeo que mostra o “antes e depois” de sua casa após as recentes inundações no RS.

Como detalhado pelo site Metropoles, a criadora de conteúdo é moradora de Canoa.

Na legenda da publicação, a influenciadora ressalta o cuidado e o esforço que teve ao longo dos anos para conquistar a moradia, mas os desastres naturais devastaram tudo de uma vez.

“Quem aqui acompanhou a obra da Casa 123? Parece que foi ontem que estávamos escolhendo tudo a dedo. Mas somos mais do que isso. Força e fé para recomeçar!”, escreveu.

No vídeo, Francielle grava a residência completamente revirada, com os móveis quebrados e lama ao longo de todo o chão.

Ainda de acordo com as informações, mesmo com as dificuldades, a gaúcha esboça vontade de recomeçar.

O vídeo já conta com quase 5 milhões de reproduções na redes socias. A postagem também gerou inúmeras reações dos usuários.

“Lamento profundamente pelas milhares de famílias que perderam suas casas e suas vidas precocemente. Desejo do fundo do meu coração que a cada dia essas famílias que perderam seus imóveis, seus itens básicos de segurança emocional e afetiva possam reunir suas forças e perseverança para recomeçar acreditando e confiando em dias melhores. Não deixem nunca a fé morrer dentro de vocês!!! Sintam-se abraçados”, comentou uma pessoa.

“Só agradecer pela vida, bens você se consegue futuramente”, motivou outra pessoa. Confira o registro:

