Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 31 de maio de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Cuidado com a inveja de amigos e familiares que não suportam o seu sucesso. Você recebe o convite para morar em outro lugar.

O mais importante é curar o seu espírito. Gaste apenas o necessário até que esses dias passem. Hora de cortar energias negativas.

Haverá dias pesados no trabalho e problemas com um projeto, então mantenha a calma e não leve os problemas para o lado pessoal. Se você tiver alguma raiva de um colega de trabalho, não piore a situação. Mudanças.

Capricórnio

Não volte para amores passados ou empregos do passado. Concentre-se no que o faz feliz e leva a um futuro melhor.

Faça um desejo, ele será concedido em breve. Dias de boa energia e sorte o aguardam, principalmente na assinatura de novos contratos e na chegada de dinheiro para trabalho. Analise bem as opções e escolha a melhor.

Você ficará feliz em saber sobre uma gravidez. Cuidado com o ciúme, não controle tanto o seu parceiro. Sorte para iniciar relações ou para iniciar um negócio.

Comece uma nova etapa de estudos universitários que lhe proporcionará muitos sucessos no futuro.

Aquário

Portas abertas para a comunicação e as relações. Não perca tempo com pessoas negativas ou projetos improdutivos. Aprenda com as situações que acontecem com você, pois elas fazem parte do crescimento do seu signo.

Você recebe uma nova proposta de trabalho. Não fale muito sobre isso para que se concretize. Você terá mais sorte.

Assuntos envolvendo carro. Convites e um pode ser para um casamento. É hora de começar um negócio e crescer financeiramente. Cuide da dor nos rins e da retenção de líquidos; visite seu médico.

Peixes

Não volte para relacionamentos ou empregos do passado. Cuidado com o que você diz no trabalho. Você poderá resolver todos os seus problemas jurídicos sem dificuldade.

Hora de buscar maneiras de atrair a prosperidade. Você estará de bom humor e boa sorte em seu trabalho. Cuide da inveja e das más energias no trabalho.

Cuide das dores no pescoço e reduza a tensão nervosa. Você é o mais sensível e paciente do zodíaco, sempre tem os conselhos ideais para ajudar os outros.