Horóscopo Chinês: previsões para a última semana de maio.

Rato

O signo do Rato terá muita certeza de seus sentimentos esta semana. Independentemente dos resultados, este animal pretende ser feliz . O amor será uma grande força motriz , principalmente para quem tem um relacionamento longo.

Boi

O Boi vai se mostrar mais esta semana. Você deve se concentrar em aspectos como trabalho, família e desenvolvimento pessoal . Os solteiros terão que buscar diversão e novos amigos, enquanto os que estão em um relacionamento enfrentarão falta de entretenimento.

Tigre

O Tigre deve se concentrar em seus talentos e valores, e não nas críticas de outras pessoas. Os solteiros devem se abrir ao amor e à confiança.

Coelho

O Coelho deve evitar a desconfiança e tratar o seu parceiro com respeito. Os solteiros devem manter os pés no chão e não interpretar cada gesto como um avanço romântico.

Dragão

O Dragão deve buscar a unidade familiar e perdoar os erros do passado. Os solteiros irão desfrutar da companhia de amigos, embora o amor não esteja no horizonte imediato.

Serpente

Este signo precisa entender seus problemas para resolvê-los. É um bom momento para focar no casal, embora enfrentem problemas em casa. Os solteiros devem seguir seus impulsos amorosos.

Cavalo

O Cavalo evitará riscos desnecessários e procurará melhorar a sua vida social e familiar. O amor deve ser um impulso para crescer, e esta semana é importante valorizar o relacionamento atual.

Cabra

Você deve levar em consideração os sentimentos dos outros e aceitar críticas construtivas. No amor , é importante não permanecer em um relacionamento sem uma boa recepção. No trabalho, as decisões de investimento serão cruciais.

Macaco

O Macaco estará ciente de suas falhas e se concentrará na mudança interna. Os solteiros terão boa energia e oportunidades românticas, enquanto os relacionamentos sérios terão um novo ar de paixão.

Galo

O Galo enfrentará muitas mudanças esta semana e deverá estar preparado mentalmente. No amor , é fundamental deixar de lado o ciúme e lidar com as críticas do parceiro com maturidade.

Com informações do site El Cronista