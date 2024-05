Este é o amuleto popular para atrair abundância para a sua casa; confira como utilizá-lo

Além dos rituais para atrair dinheiro, felicidade e amor, existem também muitos amuletos que conteriam grande poder para diversos propósitos para o ser humano ao longo de sua vida.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, um dos mais populares são as moedas. O dinheiro metálico, independentemente do seu país de origem, denominação ou características, é um dos símbolos de prosperidade, riqueza e abundância .

Segundo o feng shui, a porta principal de uma casa é aquela que dá entrada à energia. Por isso, é recomendado colocar as moedas atrás dele para evitar a entrada de más energias.

Peças de metal também podem ser colocadas nos cantos da casa para evitar a passagem e circulação de energias negativas dentro dos espaços.

Porém, se o que você busca é atrair boa sorte, deve colocar a moeda na mesa, nos móveis, na biblioteca ou nas estantes de sua casa para ver as mudanças.

Anida de acordo com as informações, segundo a tradição oriental, as moedas também podem coexistir com outros talismãs dentro de casa para diversas finalidades.

Com informações do site Nueva Mujer