Conheça os 11 bairros mais encantadores do mundo

Quando se trata dos bairros mais bonitos do mundo, a definição de beleza pode variar significativamente. Para alguns, a harmonia estética pode surgir de vizinhanças acolhedoras, escolas de qualidade e fácil acesso a serviços e comércio.

Outros podem considerar que a tranquilidade e a vastidão de espaços abertos são os principais atrativos. O custo de vida também pode influenciar a percepção de beleza, seja pela acessibilidade ou pelo prestígio associado a áreas mais caras.

Em grandes metrópoles, os bairros frequentemente são pequenos distritos dentro da área urbana, cada um com seu próprio charme. Mas para os entusiastas da arquitetura e do design, há locais que se destacam particularmente.

Desde ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos até residências encantadoras e paisagens naturais deslumbrantes, esses bairros são destinos por si mesmos. A seguir estão os 11 bairros mais bonitos do mundo – você consegue se imaginar morando em algum deles?

1 - Lübecker Altstadt (Lübeck, Alemanha)

O bairro de Lübecker Altstadt, que compreende o centro histórico da cidade, é notável por suas estruturas medievais de estilo gótico. Visitantes podem admirar as residências patrícias dos séculos XV e XVI, igrejas góticas de tijolos e ruas sinuosas de paralelepípedos. A UNESCO descreve o bairro como um monumento europeu de alto nível, onde a arquitetura eclesiástica e secular combinam-se para criar uma silhueta única marcada pelas sete altas torres da cidade.



2 - Soho (Londres, Inglaterra)

Conhecido por sua vibrante vida noturna, restaurantes e lojas, o Soho é um dos bairros mais animados de Londres. Arquitetonicamente, o local apresenta uma diversidade de estilos, incluindo o moderno, georgiano e renascentista espanhol. Além disso, o bairro é famoso por seus charmosos pubs, como o French House, que era frequentado por figuras notáveis como Dylan Thomas e Francis Bacon.



3 - Aldeia de Sidi Bou Said (Tunísia)

Parecendo uma ilha grega, Sidi Bou Said está situada na Tunísia, a cerca de 16 quilômetros de Túnis. O bairro é conhecido por seus edifícios azuis e brancos projetados em estilo mourisco e italiano. O Palácio Ennejma Ezzahra e a Mesquita Sidi Bou Said são paradas obrigatórias.



4 - Higashiyama (Quioto, Japão)

Higashiyama, em Quioto, permite que os visitantes mergulhem na arquitetura tradicional japonesa. O bairro é repleto de edifícios de madeira preservados da era feudal, com muitas lojas, salões de chá e restaurantes. O Pagode Yasaka, com cinco andares, oferece uma vista panorâmica do bairro e é um remanescente do Templo de Hōkan.



5 - Bairro Gótico (Barcelona, Espanha)

O Bairro Gótico de Barcelona é um reflexo da arquitetura gótica. Suas ruas estreitas e sinuosas, com fachadas de pedra, evocam o passado medieval da cidade. Destaques incluem a Pont Del Bisbe, construída na década de 1920, e a Catedral de Barcelona.



6 - Fontainhas (Panjim, Goa, Índia)

Conhecido como o bairro latino de Panjim, Fontainhas é caracterizado por suas casas coloridas que refletem a história colonial portuguesa. A área é repleta de galerias de arte, restaurantes e está próxima à praia.



7 - Montmartre (Paris, França)

Montmartre é famoso por sua colina que oferece uma vista panorâmica de Paris. A Basílica de Sacré Coeur é um ponto de referência, mas o bairro também encanta com suas ruas de paralelepípedos, restaurantes ao ar livre e fachadas coloridas.



8 - Carmel-by-the-Sea (Califórnia, EUA)

Conhecida por sua estética de aldeia europeia, Carmel-by-the-Sea é uma cidade charmosa com edifícios em estilo de contos de fadas, vielas cativantes e pátios deslumbrantes.



9 - Casco Viejo (Cidade do Panamá, Panamá)

Casco Viejo, ou Casco Antiguo, é um bairro histórico com uma mistura eclética de arquitetura colonial, neo-renascentista, caribenha e francesa. O bairro é Patrimônio Mundial da UNESCO, exemplificando o urbanismo colonial do século XVII nas Américas.



10 - Cerro Alegre (Valparaíso, Chile)

Localizado em uma colina na colorida Valparaíso, Cerro Alegre é famoso por suas casas vibrantes, lojas, hotéis e restaurantes.



11 - Cidade Velha de Chefchaouen (Marrocos)

Conhecida como a “pérola azul de Marrocos”, Chefchaouen é uma cidade monocromática famosa por suas tonalidades azuis. Além das ruas pitorescas, há belas lojas, restaurantes e trilhas nas montanhas Rif.

Fonte: Casa Vogue