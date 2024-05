Como ser indiferente com um homem que te fez muito mal? |

Deixar ir alguém que você ama é muito doloroso, mesmo que essa pessoa tenha te feito muito mal. No entanto, não resta mais nada além de ser indiferente e se afastar por amor próprio e proteção pessoal. Às vezes é preciso suportar a frustração e a decepção pensando no que nos beneficia a longo prazo, pois continuar insistindo com alguém que não nos valoriza nos levará à perda de autoestima.

ANÚNCIO

Se você tomar essa decisão, faça de forma definitiva. Em hipótese alguma faça isso como uma medida de manipulação para que a pessoa mude ou se arrependa, pois isso apenas aumenta a dinâmica tóxica em que o relacionamento de vocês se encontra.

Como ser indiferente com um homem que te fez muito mal?

Concentre sua atenção em outras coisas

Conforme explicado por Psicología Online, “quando você gosta de alguém, grande parte da sua atenção está voltada para essa pessoa. No entanto, se você decidiu ser indiferente com esse homem para esquecê-lo, então é importante que faça a escolha consciente de ocupar seu tempo com outras pessoas que possam ser um suporte emocional para alcançar esse objetivo”.

Você deve evitar dar atenção, ter alguns gestos e lembrar de detalhes | Freepik

Claro que também é fundamental fazê-lo em seus objetivos profissionais e individuais que te aproximem dos seus sonhos, porque você não pode fazer de um homem o centro do seu universo.

Não inicie conversas

Também é preciso levar isso para o ponto de vista prático: evite escrever para ele no WhatsApp, apague o número dele, bloqueie-o nas redes sociais, pare de frequentar os lugares que ele costuma ir, não se relacione com os amigos dele... É hora de mudar todas as rotinas que te mantinham ligada a ele.

Ignora as datas especiais

Outra recomendação do portal especializado é que você seja forte e não caia na tentação de reaparecer em datas especiais, como o aniversário dele, Natal, uma conquista profissional... Este tipo de gestos mostram que essa pessoa é especial para você, então você deve retirar a atenção nos momentos em que ele está esperando algo de você.

No princípio será difícil, até que se torne um hábito | (Freepik)

Lembre-se do que você quer alcançar

“Haverá muitos momentos em que será difícil manter a indiferença. Por esse motivo, é recomendável que lembre com mais frequência qual foi o motivo que o levou a tomar essa decisão”, por exemplo, se ele foi infiel ou não quer se comprometer com você.