As dores menstruais não são normais: conheça a endometriose, uma doença que pode ser tratada a tempo

Quantas mulheres não tiveram que parar suas vidas durante seu ciclo menstrual por dores fortes? Por muito tempo, fomos criadas com a ideia errônea de que a menstruação é um mal feminino por vários aspectos, incluindo o desconforto e até mesmo as terríveis cólicas; mas quando isso se torna uma constante e, por períodos prolongados, há um sinal vermelho a ser observado.

O Dr. Hugo Vázquez García, formado na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Christus Muguerza em Monterrey, N.L., falou mais sobre a endometriose.

Que, como mencionamos, é uma condição que, de acordo com estatísticas publicadas, no mundo, calcula-se que 10% das mulheres em idade reprodutiva sofrem da deoença.

A endometriose é definida como "quando o tecido que deveria estar apenas e exclusivamente no interior do útero de uma mulher é encontrado em outro local que não seja interno a ele", continuou o Dr. Hugo Vázquez.

Existem diferentes tipos de endometriose, são profunda, tubária ou de trompas, pélvica-peritoneal e intestinal.

Detectar essa condição não é simples, pois ainda há poucos profissionais de saúde especializados nela. Portanto, a única forma de obter um diagnóstico preciso é retirando parte do tecido e analisando-o através de um microscópio, pois nem um exame de Papanicolau, nem um ultrassom são capazes de detectar a endometriose.

Outra forma de detectar a doença é através de uma ultrassonografia pélvica e ressonância magnética complementada por uma ecografia.

Por sua vez, o médico acrescentou que a endometriose afeta em especial mulheres entre 15 e 45 anos, principalmente uma mulher em plena idade reprodutiva e que está associada a mais de 50% de infertilidade, mas com o tratamento adequado, mulheres com essa condição podem se tornar mães.

Entre os sintomas podem ocorrer fortes dores durante a menstruação que impedem que possas realizar as suas atividades diárias normalmente, períodos prolongados e sangramentos abundantes que causam constantes trocas de roupa e uma infinidade de produtos de higiene feminina, e até desconforto durante as relações sexuais. Se você respondeu sim a tudo isso, é hora de procurar um especialista, pois pode levar a casos fatais como a morte.

"Para identificar a doença, a dor, sempre o mais importante e característico é uma dor pélvica que se associa às minhas menstruações no meu calendário menstrual. Se essa dor pode ser central, acima do púbis, como cólicas, o sexo pode ser associado com cólicas ou nas pernas ou nos quadris, e pode estar associado com uma grande quantidade de coágulos, quantidades muito longas de menstruação em dias assim e associar-se a outras incomodações como dor ao evacuar, dor ao ter relações sexuais."