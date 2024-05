5 sinais de que você está obcecado pela beleza e como pode sair disso

É inegável que todas queremos parecer bem e sentir-nos satisfeitas com o nosso físico, mas estes sinais de que sofre de obsessão pela beleza são um alerta porque podem colocar em risco a sua saúde mental. Não é saudável pensar frequentemente na nossa aparência, pois devemos aceitar que somos seres imperfeitos que nunca conseguiremos preencher completamente os padrões da sociedade.

Esta pressão é mais forte em mulheres, que são influenciadas pelo mercado de cosméticos e moda, redes sociais, comparações com celebridades e mais situações em que as grandes perdedoras somos nós mesmas, onde até o detalhe mais insignificante é capaz de nos gerar preocupação.

Você se inibe de se exibir

Segundo Humbert Escario, especialista em distúrbios afetivos para o portal Psicovivir, “quase todos os afetados por esta doença mental apresentam um funcionamento psicossocial alterado devido às preocupações irreais com a sua aparência, podendo chegar a evitar o relacionamento com os outros”. Também preferem não ir a determinados eventos sociais ou usar determinado tipo de roupa.

Essas pessoas se dedicam ao cuidado físico em todos os sentidos | Freepik (Freepik)

Você já experimentou todos os tratamentos?

A mesma fonte afirma que “pessoas obcecadas com sua aparência física, até começam a abusar de cirurgias plásticas, se envolvem em dietas perigosas, cometem loucuras do ponto de vista nutricional, desenvolvem distúrbios alimentares” e até gastam quantias significativas em tratamentos estéticos de todos os tipos e produtos de beleza.

Pensamentos recorrentes

Essa obsessão ocupa várias horas de pensamentos ou análises no dia e é muito difícil de controlar para quem sofre com ela. Além disso, essas pessoas desenvolvem comportamentos como a constante verificação de si mesmas ou a comparação com os outros de forma repetida.

Se o seu físico lhe causa desconforto excessivo, você deve prestar atenção | Freepik (Freepik)

Você faz rituais

A preocupação com a aparência é tanta que realizam atividades rituais como se olhar no espelho o tempo todo ou tirar fotos. Costumam compartilhar muitos 'selfies' no dia a dia.

Aprofundam uma imperfeição

A pessoa fica obcecada com alguma parte do seu corpo e, geralmente, a ideia será negativa. Este será o seu ponto ‘fraco’ com o qual começará a se obsediar até se tornar uma grande insegurança. Por exemplo, seu nariz, seus braços, seus glúteos...