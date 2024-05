5 ideias de unhas para aderir à freehand nail art

O mundo das manicures está em constante evolução. No entanto, às vezes, tendências passadas retornam para se impor entre as últimas modas, como é o caso do popular freehand nail art.

A tendência teve seu grande retorno no ano passado e consiste em pintar à mão livre com um pincel ou esmalte nas unhas sem seguir um padrão - ou seja, improvisando - para criar designs únicos.

De maneira geral, costumam ser feitos desenhos em tons contrastantes com bases neutras, mas tudo é permitido nesta corrente cuja popularidade tem crescido de forma constante nos últimos meses.

5 ideias de nail art feito à mão para aderir à tendência

Quer aderir a esta moda, mas te faltam ideias? Continue lendo para encontrar cinco designers com freehand nail art para te servir de inspiração e não hesite em experimentar as divertidas unhas.

Com acentos metálicos

Uma maneira moderna de aderir à arte de unhas freehand é criando acentos metálicos derretidos de forma espontânea sobre todas as unhas previamente pintadas com um efeito ombré. Muito chique.

Freehand Nail Art é uma tendência ideal para mulheres originais (Instagram)

Em tons de neon

Outro designer de nail art freehand bastante popular consiste em pintar várias ondas aleatoriamente em um tom neon sobre uma base nude.

Vibrações animadas

Se os redemoinhos não são a sua praia, opta por pintar silhuetas aleatórias em várias cores vibrantes sobre uma base bege. O resultado será um designer que vibra.

Com base nua

As pessoas que preferirem algo mais simples podem optar por deixar cair algumas gotas dos esmaltes que desejam sobre a base natural de suas unhas para obter um designer único.

À francesa

As mais elegantes ou em busca de um visual nupcial devem experimentar colocar alguns rabiscos improvisados principalmente na ponta das unhas para conseguir uma nail art freehand no estilo francês.