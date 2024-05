4 estilos de perfumes masculinos que são AS TENDÊNCIAS do momento

Se você gostar de ficar por dentro do mundo da perfumaria e quer sair na frente quando se pensa em tendências, está listagem foi feita especialmente para você.

Após visitar uma das feiras de perfume mais importantes do mundo, o youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Homem Cheiroso’, criou uma tabela com as quatro principais tendências entre os perfumes masculinos no ano de 2024 e 2025 e ainda indicou quais as fragrâncias que melhor se encaixam em cada estilo. Ficou curioso? Então confira a seguir.

Quiet Vanilla

‘Baunilha discreta’, seria a melhor explicação para essa tendência. Como o nome diz, seriam os perfumes não tão adocicados, mas com um leve toque de baunilha, amêndoas, pistache e outras notas cremosas.

Perfumes que se encaixam nessa tendência são o Vanilla Sex, de Tom Ford, um importado lançado em 2023 com nota de topo em Amêndoa Amarga, coração em Baunilha e Notas Florais e no fundo notas de Absoluto de Baunilha, Ultravanil™, Fava Tonka e Sândalo, e o nacional Coffee Man Seduction Touch, de O Boticário. Lançado também em 2023 traz Pimenta e Pistache no topo, Pimenta, Sálvia e Gengibre no coração e Âmbar e Baunilha no fundo.

Fruitopia

A ‘utopia das frutas’ é outra tendência masculina forte neste segundo semestre de 2024 e no ano de 2025. Nesta categoria entra frutas até então incomum de serem utilizadas na perfumaria, mas que agora chegaram com tudo, principalmente fora do Brasil. Além disso, outra característica encontrada no fruitopia é as notas de frutas com acordes aquáticos.

Um representante importado desta categoria é o Le Beau Paradise Garden, de Jean Paul Gaultier, lançado em 2024 e que traz o conceito principal da tendência, com notas de topo Verdes, Notas Aquosas, Hortelã e Gengibre. As notas de coração são Coco, Figo e Sal e as notas de fundo são Fava Tonka e Sândalo.

Bloom Wave

Mais um tipo de perfume que está chamando a atenção dos homens neste momento é a ‘onda floral’. Perfumes que representam essa categoria são MYSLF, de Yves Saint Laurent, e Guilty Elixir de Parfum pour Homme, de Gucci

Uber Premium

Por último, o conceito de um perfumes premium, com notas nobres, estão cada vez mais em voga na perfumaria masculina. Exemplos destes aromas são as notas de madeira de wood, íris e incenso, antigamente consideradas mais exclusivas.

Perfumes como Boss Bottled Elixir, de Hugo Boss, e o nacional GL Embaixador Desejo Para Ele, são os que mais representam o estilo.