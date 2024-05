O que são as sacolas tote e como usá-las em seus looks para dar um toque chique e moderno

As tote bags são o complemento ideal para o seu visual

Uma parte importante de um outfit são as bolsas, pois dão elegância e estilo ao seu visual e até mesmo podem elevá-lo e transformá-lo completamente.

Às vezes cometemos o erro de nos preocuparmos mais em escolher um visual do que a bolsa, que é vital, e um dos designs mais populares em 2024 são as tote bags, ou bolsas shoppers.

Trata-se de uma bolsa grande, com alças compridas que permitem carregá-la confortavelmente no ombro e permite que você leve de tudo nela, dando estilo ao seu visual, e aqui vamos te dizer como usá-la.

Como usar as bolsas tote em looks elegantes e chiques em 2024

Calças jeans e camisa branca com sacolas tote

Nada mais chique e moderno do que usar uma calça skinny jeans com uma camisa branca e complementar com uma bolsa tote marrom, como Meghan Markle fez.

Este outfit foi combinado com tênis baixos em tom marrom e óculos escuros, parecendo fabulosa e na moda.

Vestido camiseiro com tênis e bolsas tote

Outra forma elegante e chique de usar esta bolsa em 2024 é com um vestido longo tipo camiseiro em branco ou preto e a bolsa tote seja preta.

Para este visual, pode complementar com tênis brancos e óculos de sol brancos ou escuros e vai parecer muito elegante.

Leggings e jaqueta com sacolas tote

Também pode usar umas leggings pretas com uma camiseta e um casaco oversized para um visual moderno e chique.

E, claro, completa com uma bolsa tote na cor que preferir e que combine, e até mesmo pode adicionar um chapéu e óculos.

Shorts de bicicleta e top com camisa jeans e sacolas tote

Outro visual chique e sexy para este 2024 é usar um shorts de bicicleta com um top da mesma cor e complementar com uma camisa ou jaqueta jeans.

Para este visual, pode usar uma tote bag branca ou preta, e vai ficar fabulosa e moderna, destacando com esta peça tão chique.