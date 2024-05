Mechas italianas serão a sensação: iluminam o rosto, trazem naturalidade e favorecem

Talvez você não esteja pronta para uma mudança abrupta de visual, e é exatamente aqui que as mechas italianas ou flamboyage vão chamar sua atenção, pois prometem uma das mudanças mais favorecedoras sem a necessidade de se submeter a uma tintura muito radical.

É importante lembrar que as tendências estão se movendo em direção ao natural, voltando às raízes, por isso, desde 2023, vivemos uma das fases mais melancólicas dos últimos tempos, retomando peças que estavam empoeiradas, como calças boca de sino, tênis retrô, sapatos de madeira, blusas vitorianas e a aposta em tingimentos naturais.

Esta é a razão pela qual, no que diz respeito a tinturas, os tons loiros foram deixados de lado para apostar em castanhos, avermelhados e pretos, que promovem uma mudança natural, sem a necessidade de se submeter a procedimentos muito invasivos.

O que são as mechas italianas ou flamboyage?

Se os loiros não são a sua praia ou ainda está a considerar uma mudança de visual, talvez as mechas italianas possam ajudá-lo a tomar uma decisão, pois além de serem bonitas, são subtis e, entre os seus benefícios, está o facto de o fazerem parecer mais jovem, com o rosto iluminado.

Desde o ano passado, as mechas flamboyage se tornaram as mais populares do outono, no entanto, prometem estender seu reinado até 2024, desta vez, sendo as rainhas do verão através da técnica italiana que chegou para destronar as famosas balayage francesas.

Esta técnica de coloração italiana difere do balayage por sua técnica de mão livre que combina a técnica ombré e o balayage, que se misturam da raiz às pontas, deixando um efeito natural e de baixa manutenção. Promete uma mudança duradoura, com reflexos delicados e brilhantes que proporcionam um efeito de beijo de sol aos cabelos.

Para quem favorecem as mechas flamboyage?

As mechas flamboyage ou italianas são uma das técnicas de coloração mais favorecedoras, não importa as características do seu cabelo, seja ele longo, fino, cacheado, liso ou grosso, elas conseguem se adaptar perfeitamente às necessidades daqueles que se atrevem a usá-las.

Além disso, é perfeito para qualquer cor de cabelo, seja castanho ou loiro, essa técnica é tão versátil que pode ser feita em degradê da parte de cima em forma de queda até a parte de baixo ou vice-versa, e há quem a recomende para esconder os fios brancos, sendo assim perfeita para todos.

No entanto, como qualquer técnica de coloração, não é recomendado fazê-la em casa, mas sim com um colorista especializado que irá ajudá-lo a criar a mudança que traga maiores benefícios ao seu cabelo.

Portanto, se está decidida a fazer uma mudança que seja notável, mas com essa essência sutil e elegante, então as mechas flamboyage são para você, não hesite em considerá-las na próxima vez que for ao salão de beleza. Vai exibir um cabelo natural, brilhante e bonito sem muita invasão ou procedimentos que possam danificar o seu cabelo, vai atrair olhares para onde quer que vá com o visual mais promissor da temporada.