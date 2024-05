Depilação perfeita: como evitar danos à pele com cuidados simples

A remoção dos pelos indesejados do corpo é uma prática comum, mas exige cuidados especiais para garantir que a pele permaneça saudável e livre de irritações.

ANÚNCIO

Independentemente da área a ser depilada, seguir algumas orientações antes e depois do procedimento pode fazer toda a diferença.

Diferenças entre pelos masculinos e femininos

Há um mito comum de que os pelos masculinos e femininos são diferentes. Monalisa esclarece que, estruturalmente, não há diferença nos pelos de homens e mulheres.

A diferença está na influência hormonal, que tende a ser mais forte nos homens, estimulando um crescimento mais rápido e pelos mais grossos. No entanto, os cuidados necessários para a depilação são os mesmos para ambos os gêneros.

Prepare a pele antes

O primeiro passo para uma depilação eficiente começa no dia anterior ou pelo menos 12 horas antes do procedimento. Esfolie suavemente a região com um sabonete ou creme esfoliante. Este processo ajuda a desobstruir os folículos pilosos, removendo as células mortas da pele e reduzindo a probabilidade de pelos encravados.

Após a esfoliação, é fundamental hidratar a área com um creme específico para peles sensíveis e, se possível, finalizar com óleo corporal ou vegetal para potencializar a hidratação.

Evite a água quente

Durante a depilação, se você optar por um método que envolva água, como o uso de um depilador ou aparador à prova d’água, é importante prestar atenção à temperatura.

ANÚNCIO

Evite a depilação com água muito quente, pois isso pode tornar a pele mais sensível e suscetível a irritações. A água morna ou fria é a mais recomendada para esses procedimentos.

Adote cuidados pós-depilação

Após a remoção dos pelos, a hidratação continua sendo crucial para garantir uma pele macia e saudável. Aplique um hidratante sem fragrância ou corantes artificiais na área depilada para minimizar possíveis irritações. Manter a pele bem hidratada ajuda a restaurar a barreira protetora e acelera a recuperação da pele após o procedimento.