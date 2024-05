Confortável e fácil de pentear: o corte mullet no estilo Miley Cyrus volta a ser tendência em 2024

Estamos mudando de temporada e todas já queremos parecer diferentes, com cortes de cabelo favorecedores, confortáveis e frescos. Mas é importante notar que o clássico corte bob perdeu sua hegemonia e um estilo rebelde está assumindo o controle neste momento, o mullet.

O corte mullet foi um daqueles estilos descontraídos que a cantora Miley Cyrus popularizou há algum tempo e que está de volta para ocupar um lugar nas tendências novamente.

O estilista Juan Diego Teo, ‘hair designer’ e embaixador da REDKEN, explica que o corte de cabelo mullet “é um visual que lembra o estilo grunge dos anos 80 que se tornou uma super tendência”.

Caracteriza-se basicamente por combinar dois cortes em um: "mais longo e com camadas desordenadas na parte de trás, enquanto a parte da frente e os lados são mais curtos e arrumados".

Destaca o InStyle que este corte de cabelo, quer seja na sua versão mais sutil ou radical, se caracteriza precisamente por brincar com os contrastes entre as secções curtas e longas.

Além disso, muitas vezes inclui uma franja longa, reta ou assimétrica, para enquadrar o rosto e dar-lhe um toque de dinamismo.

De acordo com o especialista, o corte mullet é muito mais versátil e oferece alternativas para cortes de cabelo curto e até mesmo para os amantes de cortes de cabelo longo. No entanto, entre todos os estilos, há 3 que dominam em 2024:

Corte de cabelo mullet em degraus

O step mullet é caracterizado por ser "uma variação do mullet, mas com saltos mais drásticos na diferença entre os cortes longos e curtos", destaca o especialista.

Corte shullet

A fusão entre o corte de cabelo shaggy e o mullet deu origem a um híbrido com comprimentos mais uniformes e menos marcados. Os saltos e as diferenças entre a área longa e a curta são mais sutis. Segundo Juan Diego Teo, "é ideal para garotas que não se atrevem com o mullet, pois é um estilo mais sofisticado. É uma mistura do mullet, mas em uma versão mais longa".

Corte mixie

As amantes do corte de cabelo pixie têm aqui a sua versão mais ‘cool’ e descontraída: o mixie, uma combinação do corte de cabelo curto com o mullet. “Este corte continua mais longo em cima e mais curto atrás, mas alongando as costeletas”, destaca o estilista.