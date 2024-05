As revelações deste último domingo do mês para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

É preciso falar de outros assuntos além dos banais que ocupam as telas e incubam na mente, criando um círculo de preocupações, do qual é muito difícil sair.

Escorpião

Você pensou que este ano continuaria com sua rotina habitual no amor e no trabalho, mas tudo está acontecendo às pressas, Você não pode parar as mudanças e a única coisa que terá que fazer é se adaptar e pensar no que lhe trará alegria.

Sagitário

O protagonista do filme sempre foi você, mesmo nos momentos mais difíceis, em que esteve na corda bamba a ponto de perder o equilíbrio: esse é o feliz resultado da sua avaliação.

Capricórnio

Fique tranquilo com suas decisões neste momento, que envolvem buscar serenidade e agir de forma ponderada. Você agiu corretamente e não tomou ações precipitadas.

Aquário

Muitas vezes você sente que estamos todos sob uma tenda de circo onde acontecem coisas inimagináveis e injustificáveis. O mundo ficou assim ou sempre foi assim? Isto é o que está sendo perguntado.

Peixes

Neste momento, você está passando por uma fase de questionamentos internos, começando a questionar o mundo em que vivemos. No entanto, é bastante compreensível essa etapa de indagações.

Com informações do site El Espectador