As revelações deste último domingo do mês para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Áries

Todos nós precisamos conversar muito sobre nossas coisas além da violência, da corrupção e do beco sem saída. Quem lhe confia problemas, amores e desejos tem certeza de que você não contará o que não deveria

Touro

Em conflitos, depois de ouvir pacientemente – independente do tempo investido – você encontrará ótimas soluções. Alguns tentam tirar vantagem do seu pacifismo.

Gêmeos

Em algum momento este mundo, que está enlouquecendo em círculos, irá em direção à sanidade. Talvez isso esteja invocando um pensamento mágico, mas é a sua maneira de não perder a coragem.

ANÚNCIO

Câncer

Você está pensando no que deseja fazer a seguir e como chegar lá. O futuro, que chegará como ar puro, não se encontrará de braços cruzados. Você tinha caído em um estado de torpor devido ao ataque do pessimismo.

Leão

Você resiste a que tudo fique nas mãos de robôs que obedecem às instruções, que não protestam nem se rebelam. Você prefere interagir com pessoas que têm alma, mesmo que sejam problemáticas e seus humores sejam imprevisíveis.

Virgem

No âmbito profissional, você passa muito tempo em carpintaria de comunicação, que é responsável por evitar mal-entendidos. Fique atento.

Com informações do site El Espectador