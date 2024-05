Adeus unhas francesas! A manicure ‘micro francesa’ será a mais pedida nos salões

Há um mês, os especialistas em moda previram a chegada de uma nova tendência de unhas que promete dar uma reviravolta no famoso estilo francês, sim, esse famoso design que tem acompanhado as mulheres por anos está se reinventando para continuar sendo popular entre elas.

Foi Eiza González quem propôs este novo tipo de francês com uma fotografia onde exibia um look de transparências pretas e cabelos ondulados de estilo clássico, revelando sua manicure requintada que mantém a essência minimalista deste 2024.

Além disso, Hailey Bieber foi quem, há algum tempo, demonstrou que as unhas extravagantes que costumávamos ver em celebridades como Rosalía e Billie Eilish tinham chegado ao fim, e que já não são as de designs muito chamativos ou extralongas que são mais pedidas no salão de beleza, mas sim aquelas que tragam benefícios e pareçam o mais naturais possível, essa é a razão pela qual as francesas estão voltando a ser tendência.

Mas não se trata do clássico francês ao qual estamos acostumadas, mas sim de um design diferente que promete te fazer cair novamente em suas garras, propondo uma atualização e limpeza à sua manicure.

O que são as unhas micro francesas?

As unhas micro francesas diferenciam-se do clássico francês pelo seu minimalismo e delicadeza, pois, ao contrário da linha branca tão conhecida deste tipo de manicure, esta muda para dar lugar a uma muito mais fina e delicada que rodeia a parte superior das unhas.

A ideia é contornar as unhas da forma mais fina possível, o que resulta em um acabamento elegante, sutil e minimalista, que se adapta perfeitamente às tendências deste 2024, que propõem a naturalidade e elegância das mãos, fazendo-as parecer bonitas e estilizadas sem a necessidade de um design extravagante, além de ajudar a alongá-las e fazê-las parecer limpas.

O melhor é que é um design favorável para todos os tipos de mãos, não importa o tom da pele e, geralmente, o tipo de unha também, podendo ser visto regularmente em forma quadrada, ovalada ou redonda.

Se gostaria de continuar com um estilo ‘clean look’ , então o design de unhas micro francesa pode ser uma das opções irresistíveis para si, trata-se de uma manicure que destaca as suas mãos e permite fazê-las parecer alongadas e bonitas, além disso, é perfeito para qualquer ocasião e combina com qualquer visual.

Micro francesa amarela

Dê um toque de cor ao clássico francês branco, neste caso, um toque de amarelo, perfeito para climas quentes.

Micro Francesa Clássica

O clássico branco com a ponta ovalada, traz naturalidade à sua manicure e faz com que pareçam limpas e bem cuidadas.

Micro francesa com um toque sensual

Se o que você procura é um toque sensual na sua manicure, então use a cor bordô ou vinho tinto, dará um ar de mistério e elegância às suas mãos.

Micro francesa com dois tons

Dê um toque à micro francesa com dois tons de cor, seja em tons pastel ou em preto e branco.

Micro francesa para alongar suas mãos

Para estilizar suas mãos, opte por cores rosadas que deem um efeito alongado às suas mãos, neste caso rosa, pêssego ou tons pastel.