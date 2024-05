Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

Hora de ter sabedoria para tomar suas decisões e saber onde deposita sua energia e foco. Sua força de vontade e suas boas energias o ajudarão a superar todos os obstáculos e alcançar os objetivos que tanto deseja.

Capricórnio

Faça o possível para ficar em paz e curar seu coração, deixando assim os ressentimentos para trás e não se ferindo mais pelos mesmos motivos. É hora de se encher de energia de superação!

Aquário

Após enfrentar todas as situações com muita força, é hora de se recuperar os ressentimentos. Tire as mágoas do seu coração e supere o passado para receber as bênçãos do presente.

Peixes

Hora de curar o coração e poder alcançar o verdadeiro amor que deseja viver! Aquele momento de angústia e medo que o deixou preso e você não conseguia encontrar o caminho já passou. Agora você está livre para seguir em frente e valorizar as coisas boas que aparecem na trajetória.