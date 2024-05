As revelações deste último sábado do mês para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

De acordo com o nove de copas do Tarô, guarde segredos. Você é uma pessoa que desperta confiança e não a trai. Então valorize está diferença.

Touro

À medida que as faíscas inflamam a atmosfera, a sua decisão de não provocar conflitos é ponderada. Para que a loucura não se espalhe, ouça com a cabeça fria, sem planos pré-concebidos ou preconceitos, sem sair para lutar no ringue, como se tudo estivesse brigando.

Gêmeos

O tempo passa rápido. Você não parou seus projetos, você continuou com disciplina e fé, convencido de que “não existe mal que dure cem anos”.

Câncer

Passar por tanta confusão e chegar à noite com vontade de gritar, isso não é vida. Com um presente tão turbulento, quem planeja o futuro? Você não perderá de vista o longo prazo.

Leão

Neste mundo em que vivemos, você não é contra os avanços tecnológicos. No entanto, é necessário saber conciliar essa nova fase com a evolução da espécie humana, sem ficar para trás.

Virgem

Seu trabalho virou uma torre de Babel. Mesmo que você se considere muito claro na hora de falar, eles distorcem, a ponto de você estar escolhendo cada uma das palavras que constroem suas frases com uma lupa e com extrema cautela.

