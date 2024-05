Vídeo: Influenciadora tem ânsia ao testar body splashes da linha ‘Candy’ de Virginia Fonseca

A reação de uma influenciadora aos novos body splashes da We Pink, marca de produtos de beleza comandada por Virginia Fonseca, pegou a internet de surpresa. Em um vídeo que já acumula mais de 5 milhões de visualizações, Ana Duarte decidiu reagir aos quatro perfumes da linha ‘Candy’, mas sua reação foi completamente inesperada.

No vídeo, publicado por Ana em seu perfil no TikTok, ela comenta que é consumidora da marca e que adora o cheiro de um dos body splashes de outra linha. Como o perfume que ela gosta tem base adocicada e a nova linha é inspirada por doces, Ana acreditou que fosse gostar dos cheirinhos.

Apesar disso, após receber 4 itens da linha, ela teve uma reação inesperada. Depois de borrifar a Colônia Body Splash Waffle, Ana acabou tendo uma série de ânsias de vômito. O perfume em questão é descrito pela marca como sendo uma “experiência sensorial que transite doces memórias”.

A essência é inspirada por amêndoas e frutas, com notas florais e um toque de manteiga. A intenção é “evocar a essência de um waffle coberto de morangos”. Cada frasco tem o valor de R$99, mas está sendo comercializado em promoção por R$34.

E os outros?

Apesar de ter diversas ânsias ao sentir o cheiro do Body Splash de Waffle, Ana ainda decidiu seguir em frente e experimentar os demais. O segundo escolhido foi o de Marshmallow, o qual ela também revelou ser extremamente doce, extrapolando os limites. Em seguida, foi a vez do de Cookies, o único aprovado da linha. Por fim, Ana se mostrou decepcionada com o cheiro do Body Splash de Chocolate.

O veredito final sobre as novas fragrâncias? “Não tenho coragem de dar para os outros”.

Em pouco tempo, ela começou a receber diversos comentários: “É ruim porque é muito doce, ou porque tem algum cheiro ruim, cheiro que não deveria ser de perfume?”, questionou uma seguidora. “Fiquei chocado que mesmo depois do primeiro você continuou o vídeo. Achei até que tu ia morrer”, comentou outro seguidor.