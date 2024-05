Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 34 e 15

Chegou a hora de virar o jogo com mudanças verdadeiras e viver um amor feliz. Entre no caminho da prosperidade com boas ações e movimentos, só assim chegam novas e boas colheitas.

Virgem – Cartas 21 e 20

Problemas podem afetar a vida amorosa ou o seu poder de atração. Fique atento para identificar qualquer dificuldade e usar sua intuição ou sabedoria para dar a volta por cima sem grandes problemas.

Libra – Cartas 36 e 4

Compreenda a sorte escrevendo certo por linhas tortas e permita que seu caminho se abra. Você está com poder para atrair o melhor, mas algumas coisas podem ser retiradas antes para que a felicidade flua.

Escorpião – Cartas 19 e 16

Tem coisa que vai embora do seu caminho e não adianta insistir mais. Deixe a vida mostrar que pode ser melhor e mais feliz, pois esse medo de mudança e surpresa é o que o mantém estagnado.