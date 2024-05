Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Áries – Cartas 34 e 15

Chegou a hora de virar o jogo com mudanças verdadeiras e viver um amor feliz. Entre no caminho da prosperidade com boas ações e movimentos, só assim chegam novas e boas colheitas.

Touro - Cartas 3 e 5

Influência do passado na sua vida amorosa mostrando que é preciso trabalhar o presente para ter sucesso. A relação ficará mais forte a cada obstáculo superado.

Gêmeos – Cartas 13 e 2

Momento de ficar bem atento para diferenciar quem vale a pena e quem tem chance de apunhalar as suas costas. Preste atenção nas notícias e sinais que chegam.

ANÚNCIO

Câncer – Cartas 9 e 33

Hora de superar uma perda ou partida para poder abrir novas portas na vida. Nem sempre as coisas podem voltar a ser o que eram, mas sempre existe chance delas serem melhores.