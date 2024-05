Sandálias flip flops: como usá-las com jeans em looks confortáveis

As sandálias flip flops se tornaram as favoritas de 2024 e, embora sejam informais, você pode usá-las em looks elegantes e casuais com jeans.

Este tipo de sandálias, conhecidas como sandálias de dedo, são de borracha e são muito resistentes e confortáveis, por isso são as favoritas.

Como combinar sandálias flip flops com jeans em looks casuais, mas elegantes, em 2024

Com calças jeans e camiseta

Num look básico mas elegante, pode usar umas mom jeans ou skinny com uma camiseta de qualquer tom.

Completa este look com sandálias flip flops e adiciona uma bolsa chique, óculos de sol e acessórios que valorizem ainda mais o visual.

Com calças jeans e blazer

Para um visual ainda mais elegante, você pode usar um par de jeans boyfriend ou mom jeans com um top e um blazer oversized.

Você pode complementar este look com um par de chinelos pretos ou brancos e, é claro, adicionar uma bolsa muito elegante e óculos de sol.

Com calças jeans e top

Outra roupa muito chique e moderna que pode usar em 2024 são um par de jeans com um top chique e moderno com transparências.

Claro, combine esse visual com umas sandálias flip flops brancas, pretas ou nude, e você pode adicionar um cardigã ou chapéu se quiser deixar o visual ainda mais elegante.

Com calças jeans e camisa

Num outro traje elegante e confortável, você pode usar jeans, seja mom, skinny, boot cut com uma camisa.

Complemente este visual com um par de chinelos em tom bege ou branco e você vai se destacar e parecer muito confortável.

Com calças justas e top com cardigã

Também pode usar estas sandálias confortáveis num visual composto por skinny jeans e top com um cardigã branco ou preto.

Complemente com um cinto e uma bolsa chique, e é claro, óculos e joias que dêem mais estilo ao seu visual.