O que são as sandálias cangrejeras, o calçado ideal para looks casuais e confortáveis durante todo o ano de 2024

Se você não sabe o que são as sandálias cangrejeras, está perdendo um dos calçados mais confortáveis e originais para este 2024. Sua forma peculiar é o que as torna muito chamativas e atraentes aos olhos dos outros, então você não passaria despercebida.

ANÚNCIO

Do Vogue aponta que “não importa quão minimalista ou alternativa seja a peça, o calçado com correias XL se adapta facilmente a qualquer estilo e, claro, cenário. Tudo depende do estilo que você quer projetar com o par de destaque”.

Como usar as sandálias cangrejeras em 2024?

Uma das melhores maneiras de usar este modelo que cobre todo o pé, mas que é perfeito para passar muitas horas em pé, é combiná-lo com um “minivestido, já que o calçado chunky adiciona aquele toque rebelde para diminuir a formalidade no visual e dar-lhe uma energia mais original”, afirmam.

Este equilíbrio entre o casual e o feminino faz com que você pareça muito atraente e original em cada uma de suas apresentações. São versáteis, adaptáveis tanto para saídas durante o dia quanto à noite.

As influenciadoras e famosas que já as experimentam o fazem com silhuetas coloridas e contrastes entre estampados e texturas para se arriscar ao máximo.

Se levar as suas sandálias de canguru com calças compridas, tente não competir pelo destaque. Por exemplo, você pode optar pela tendência monocromática ou, pelo menos, combinar as calças e os sapatos.

Procure que não sejam excessivamente longos e fiquem acima do tornozelo para equilibrar as proporções, pois se forem para o contrário, farão você parecer visualmente mais pequena. Além disso, não destacarão as sandálias, mas criarão uma confusão no seu visual. Por isso, os shorts, bermudas, vestidos midi ou peças com aberturas serão seus aliados.